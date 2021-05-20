让技术更好赋能医疗健康服务

从差一点成为国内“互联网医院第一股”，到近期陷入一系列纠纷，被旗下医生投诉欠薪；从搭建之初“短期内冲到了每天四五万的接诊量”，到眼下“官网已无法打开，显示系统维护中”……顶着“粤首家互联网医院‘试水者’”的光环，“友德医”从风光到陷入困境，日前一经媒体报道，引发外界关注。

信息化、数字化技术手段的日益普及，使得“互联网+医疗健康”被人们寄予了极大的期待。借助线上平台挂号、预诊分诊，特别是针对慢性病患者开展日常医疗服务，不仅节省了大量时间，带来极大便利，甚至在一定程度上还可以杜绝“黄牛”炒作号源等。特别是对一些偏远的不发达地区，借助远程技术手段，有机会享受更优质的医疗资源和服务。也正因为如此，早在2018年，国家就出台促进“互联网+医疗健康”发展意见，明确支持健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”支撑体系、加强行业监管和安全保障。

从发展历程上看，“友德医”成立之初不止是“站在风口”上，亦可谓名副其实的“先行者”，并一度创下了极高的接诊量。然而，正如媒体报道所指出，问题在于，即使在最红火的时期，这家网络医院也没有找到可持续的盈利模式：公立医院药品零加成改革的推进、连锁药店长期形成的既有利益格局，挤压了“友德医”的盈利空间；再加上药品监管越来越严、商业化的互联网医疗服务平台涌现、引入资本力量失败，最后陷入困境。

对比近年各大公立医院不断探索完善的互联网医院新模式，以及商业化互联网医疗服务平台的兴起，“友德医”的浮沉至少带来了两个方面的启示：一是推进互联网医院必须理顺各主体关系，对此公立医院明显的优势在于，既拥有核心医疗技术资源，同时又在与药店、医保管理部门等其他主体打交道时处于相对主动或对等地位，因此更可能的模式是相当一部分互联网医院，是以现有医疗机构为主体的优质医疗资源服务，借助互联网技术向更远更广群体的延伸。二是考虑到即使商业化的互联网医疗服务平台的“头部企业”，依然还需要资本“输血”，创新盈利模式就成为关键一环。

《“健康中国2030”规划纲要》中特别提出，要利用新一代的信息通信技术赋能医疗卫生系统，为公众提供高质量的医疗和健康服务。对很多第三方而言，或有技术优势，或有资本实力，但不能只盯着“风口”，终究要着眼于为群众提供更好的医疗健康服务，才有可能找到合适的发展空间。