面对免疫逃逸能力增强的奥密克戎变异株流行，我们要加快推进新冠病毒疫苗接种。近期国内外疫情均显示，儿童群体感染奥密克戎变异株比例升高，这与该人群疫苗接种率相对较低和学习生活比较聚集有关。另外，老年人感染新冠病毒后发生重症和死亡风险最高。各单位、社区应积极倡导儿童和老年人尽快完成全程接种，广大市民应及时接种加强针，以显著提升体内抗体水平，增加疫苗保护效果，进一步筑牢首都全民免疫屏障。

1月15日，北京海淀区报告新增1例本土新冠肺炎确诊病例。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组当日连续召开视频调度会议指出，奥密克戎变异毒株传播速度快、隐匿性强，当务之急是快速反应，迅速流调溯源、排查管控到位，抢在病毒前头，切断传播链条。要调配全市流调力量，以最快速度锁定密接者并落位管控、核酸检测，对病例活动所涉及风险点位严格管控，同步开展人员筛查和环境采样，确保不漏一人。

抢在病毒前头，切断传播链条，海淀区疾控部门以最快速度与病毒赛跑。当日上午接到第三方检测公司初筛阳性报告后，海淀区有关部门根据市区疾控中心的研判，提前展开管控措施，为疫情防控打出了宝贵的提前量。目前涉及病例行动轨迹所有风险点的核酸检测都已完成，从目前检测结果来看，除病例及其居住、办公环境检出阳性外，其余均为阴性。当前，我们面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战，必须更加坚决、更加果断、更加快速抓好疫情处置，打好这场疫情防控阻击战，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

抢在病毒前头，切断传播链条，北京市疾控部门以最快速度与病毒赛跑。接到阳性报告后，北京市迅速对相关小区和工作单位楼宇进行封控，采取相关流调和核酸检测工作。此次确诊病例活动轨迹涉及西城、海淀等多个区，各区立即响应、迅速行动、连夜作战。北京市当晚召开新闻发布会及时回应社会关切，及时公布病例活动轨迹，引导市民群众加强个人防护。奥密克戎变异毒株传播隐匿性强，一旦出现疫情，必须加快筛查、流调、隔离，尽早发现和管控风险人员，尽快阻断传播途径，全力严防疫情发展扩散。

当前疫情防控形势严峻，我们每个人都是和病毒赛跑的人。1月以来，全球新冠肺炎日新增确诊病例最高已突破350万例，奥密克戎毒株传播快、传染力强，正在迅速取代其他变异株。此次海淀确诊病例近14天内无外省市旅居史，无相关病例接触史，这提示有关溯源工作要抓紧进行，加快病毒全基因组测序和病例比对，进一步排查中高风险地区进返京人员，查清病毒来源。

目前，各区各单位都紧绷疫情防控这根弦，加强风险排查，分类、精准落实核酸检测、健康监测等各项防疫措施，扎紧疫情防控围栏。每一位在京人员都应加强个人防护，关注疫情发展，如有与病例时空轨迹交集的，要主动向社区（村）、单位、宾馆酒店等报告。每一位市民都应是自身健康的第一责任人，都应成为首都疫情防控战线的守护者。

今年春运（1月17日至2月25日）已正式开启，随着春运、寒假和春节接连到来，跨地区人员流动增加，疫情防控形势更趋复杂。春运事关广大人民群众切身利益，是交通运输系统的开年大考。当前北京再次出现本土确诊病例，今年春运疫情防控形势不确定性增大，同时北京冬奥会和冬残奥会即将举行，预计客运量比去年增加，春运工作难度加大。尽管存在不利因素，我们依然要在疫情防控常态化条件下做好春运工作，坚持“外防输入、内防反弹”和“动态清零”，强化入境人员闭环管理，引导错峰出行，加强人员防护，防止“一刀切”，保障好北京冬奥会和冬残奥会交通运输服务。

面对免疫逃逸能力增强的奥密克戎变异株流行，我们要加快推进新冠病毒疫苗接种。近期国内外疫情均显示，儿童群体感染奥密克戎变异株比例升高，这与该人群疫苗接种率相对较低和学习生活比较聚集有关。另外，老年人感染新冠病毒后发生重症和死亡风险最高。各单位、社区应积极倡导儿童和老年人尽快完成全程接种，广大市民应及时接种加强针，以显著提升体内抗体水平，增加疫苗保护效果，进一步筑牢首都全民免疫屏障。