据14日下午举行的广州市疫情防控新闻发布会介绍，广州发现首例境外输入奥密克戎阳性病例。

病例，男，67岁，家住越秀区华乐街天胜村65号。11月27日从国外入境，集中隔离期间多次核酸检测均阴性。12月11日，解除隔离后乘飞机（CA1837）返回广州，闭环转运至越秀区家中居家隔离；12日，华乐街社区卫生服务中心为其例行采集核酸标本，13日凌晨通报结果初筛阳性，经市、区疾控中心重采样复核结果均为阳性。病例闭环转运至广州医科大学附属市八医院隔离治疗，经进一步检查和专家会诊，确诊为新冠肺炎普通型，目前病情稳定。

广州市疾控中心对该病例的鼻拭子进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经省市疾控中心复核，报国家疾控中心确认，检出新冠病毒为奥密克戎变异株。

截至12月14日12时，累计排查到重点场所筛查人员10544人，已出结果均为阴性。累计采集环境样本132份，128份环境样本检测结果阴性，4份阳性均为病例住所发现。

根据疫情防控需要，广州市划定封控区、管控区、防范区各1个。

封控区1个：病例家所在楼栋（天胜村65号），实行区域封闭管理。封控区全部居民转运至集中隔离场所集中医学观察。

管控区1个：天胜村56至64号及66号，实行“人不出区、严禁聚集”，原则上居家，全部人员实施“三天两检”核酸采样。

防范区1个：东至淘金北路，南至环市东路，北至广深铁路线，西至麓湖路。实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集”，人员实行两次核酸采集，并进行健康监测。

14日6时起，所有从白云机场乘机出发的旅客，在测温和查验健康码的基础上，须查验行程码。

广州疾控中心提醒，从其他城市入境的来（返）穗人员，在入境城市完成14天集中隔离后，注意做好个人防护，注意做好个人卫生，尽量直接搭乘交通工具来（返）穗，避免前往其他公共场所。抵穗前向在穗进行居家隔离场所的所在社区提前报备。

抵穗后实施闭环管理，点对点无缝衔接，继续严格执行居家隔离7天+自我健康监测7天，解除隔离后在入境第23天、28天凭解除隔离证明在医院免费核酸检测。