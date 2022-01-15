国家卫健委：广东珠海、中山及上海存在社区感染传播外溢风险

人民网北京1月15日电 （记者张文婷）近期全球新冠疫情蔓延扩散，加之我国春运、寒假和春节即将到来，跨地区人员流动增加，疫情防控形势严峻复杂。在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，面对如此严峻的疫情防控形势，我国疫情总体形势还是平稳的，局部地区发生的本土聚集性疫情总体上能够做到短时间内有效控制。

天津疫情外溢风险逐渐降低

贺青华对近期我国部分地区发生的疫情进行了一一分析。他表示，天津发生的本土奥密克戎聚集性疫情已经波及到河南省安阳市和辽宁省大连市，天津的疫情仍在持续发展，但是近3天新增加的病例主要集中在隔离点筛查发现，疫情外溢的风险逐渐在降低，需要持续做好隔离点管控工作，相关省份也要继续做好风险人员的筛查和管控。

河南安阳的疫情仍存在一定的社区传播风险。陕西西安疫情已经进入到了收尾的阶段，仍需要严密防范，医疗机构和集中隔离点的感染风险以及个别地区的疫情反弹。

河南郑州和许昌疫情近日新增加的病例数呈持续下降态势，疫情出现了好转的迹象，续发传播风险也在逐步降低。

广东深圳新增加的病例均为集中隔离人员发现，疫情风险初步控制。

广东珠海、中山及上海存在社区感染传播外溢风险

据贺青华介绍，广东珠海1月14日报告的感染者、广东中山1月13日报告的感染者、上海1月13日报告的感染者，这三个地方的基因测序均为奥密克戎变异株。多名感染者的社会活动轨迹比较多，存在社区感染传播外溢的风险。浙江杭州1月14日报告1名本土感染者，目前这几起疫情已处于初期发展阶段，需要加快风险区域的人员排查和管控。

他透露，近日，国务院联防联控机制综合组向天津增派了工作组，指导当地的疫情处置，国家卫生健康委将继续关注各地的疫情形势，全面加强风险人员排查，强化春节期间疫情监测预警和常态化防控工作，提升疫情防范的早发现能力，一旦发现疫情，发现一起立即处置一起、扑灭一起，以保障人民群众过上欢乐祥和的春节。