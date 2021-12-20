国家卫健委：西安、东莞两地续发传播风险较高

人民网北京12月20日电 （记者张文婷）“当前，全球89个国家和地区报告了奥密克戎变异株，我国部分周边国家疫情快速增长，‘外防输入’压力持续增大。”在今日的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，防范境外输入疫情重中之重是口岸，关键是落实落细各项防控措施，强化疫情源头管控和人员安全、有序流动。

双节临近 疫情防控要放假不放松

米锋强调，元旦春节临近，要始终紧绷疫情防控这根弦，加强值班值守，落实“四早”要求，强化闭环管理，一旦发生疫情，快速、坚决、果断处置，第一时间阻断蔓延，确保做到放假不放松、闭环闭得住、防控防到位、措施有温度。

同时，要履行个人防护责任，加强自我防护，积极接种新冠病毒疫苗。数据显示，截至12月19日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗26亿8429万剂次，完成全程接种的人数为11亿9346.6万人。

西安、东莞两地续发传播风险较高

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在发布会上分析了近几日的疫情情况。

他表示，目前全国疫情形势总体平稳。内蒙古满洲里关联疫情已基本控制。浙江绍兴疫情发展态势趋缓，疫情外溢风险降低。浙江宁波、杭州、上海、江苏、安徽等地疫情基本得到控制。西安-东莞关联疫情仍在继续发展，两地续发传播风险较高，近日发现有零星外溢病例，风险人员排查工作正抓紧进行。广州报告的由境外奥密克戎变异株输入病例导致的本土病例，已及时采取风险人员排查措施，发生续发传播风险较低。厦门、成都报告的在闭环管理人员中发现的病例社区传播风险较低。