“孩子们都健康，国家就更有希望”

人物小传

郑惠连：1926年生，1956年从上海西迁至重庆参与医院建设，曾任重庆医科大学附属儿童医院原儿保科主任、儿保教研室主任，教授、硕士生导师，享受国务院特殊津贴。她长期从事儿童保健工作，为中国儿童保健事业做出了突出贡献；1996年主编的“儿童保健学”高等院校教材，获卫生部优秀教材二等奖，1996年获评卫生部全国妇幼卫生先进工作者，2003年被评为全国老年卫生科技优秀工作者，2012年获得全国儿童保健医师终身成就奖。

见郑惠连老人一面，并不容易……

这位96岁的儿童保健专家，把每天的行程安排得满满当当：为儿童义诊，给大家讲课，学习最新医疗知识……“请坐。”在郑惠连的办公室里，见记者到来，她放下手中的书，起身握手，温暖而有力。

2022年是郑惠连来重庆的第六十六个年头。1956年，她和400多名师生一起，从上海来到重庆，从此扎根西南，参与创建重庆医科大学附属儿童医院，一辈子和儿童打交道，成为一名快乐的行医者。

“做儿科医生，除了要有医术，还要懂得更多”

郑惠连出生在战火纷飞的年代，“眼睁睁看着许多身边人，尤其是孩子，因为缺医少药而失去生命……”回忆往事，郑惠连眉头紧锁，自家的3个姊妹兄弟幼时也因病去世。

从那时起，学医的念头，成了郑惠连心中不停燃烧的火苗……

抱着这个信念，1944年，郑惠连考入国立上海医学院（复旦大学上海医学院前身）。毕业后，她来到上海第一医学院附属儿科医院工作，开启了儿科医生生涯。

“祖国号召广大青年支援西南，你愿意去重庆支援建设儿科医院吗？”1955年，一道选择题摆在了郑惠连面前：留下，可以在自己熟悉的地方安心工作生活；西迁，可以支援西南医疗体系建设，保障更多孩子的健康。郑惠连没有犹豫：“1956年初，记得是大年初三，我来到了重庆。”

刚到重庆时，郑惠连很不适应——听不懂的方言，不好走的坡坎路，以及饮食习惯不同……“从两路口走到观音岩，要爬200多级台阶。”脚上磨起血泡，就脱了鞋光着脚继续走。这些她都不在乎，一心只想着儿童医院建设的事儿。

彼时的儿童医院尚是一张白纸，怎么建？作为筹备组里唯一的医生，郑惠连想，虽然可以借鉴上海的经验，“但不能照搬，也远远不够”。为此，她拜访了当地各大医院的儿科。做调研、问流程、学规则，从病床尺寸、医疗器械，到医生处方笺、护士体温单……郑惠连关心的，不仅是有关医疗的事务，医院的整体建设，郑惠连也仔细询问，生怕漏了一点半点。

半年后，重庆医学院附属儿童医院开诊，病人涌进医院。作为医院唯一的主治医师，郑惠连忙得团团转。“做儿科医生，除了要有医术，还要懂得更多。”虽然忙，郑惠连还是抽出时间，针对儿科创立了辅餐制、预诊制，儿童医院的制度规范逐步建立……

“我们面对的是儿童，必须要高度负责”

一次走在路上，不远处的墙角，蹲着一个瘦弱的小姑娘。郑惠连看到了，心里直犯嘀咕：“是不是身体不舒服呀？”看到小姑娘的父亲在旁边，郑惠连忙赶过去，进行了自我介绍，也说了自己心中的疑虑……

这时，小姑娘的父亲一下子抓住郑惠连的胳膊：“看了好多医生，都不知道是啥病，能帮帮我吗？”通过仔细检查，确定小姑娘是甲状腺功能低下患儿。多亏了及时治疗，小女孩逐渐康复，如今已长大成人，过上普通人的生活。

这个小姑娘，只是郑惠连治疗过的众多孩子中的一个。时间长了，郑惠连想：“孩子的病，怎么都看不完。”

“要把更多功夫下在预防阶段。”到了上世纪70年代末，“儿童保健”的概念进入郑惠连的视野。当时，儿童保健在全国尚处于起步阶段，没有可借鉴的经验。郑惠连带领团队，组建了儿童保健教研室，这一干，又是几十年。

为了尽快填补儿童保健领域的空白，郑惠连阅读了大量医学书籍和文献，并从临床中逐渐积累经验。原卫生部（现国家卫健委）全国高等学校规划教材《儿童保健学》第一版，便是郑惠连牵头组织编辑的。

每次为儿童检查，她都把手搓热了再触诊，学生们也学着郑教授，手里常常揣个暖水袋；有的父母缺乏儿童保健常识，郑惠连比父母都着急，可一转头，又会耐心地给他们讲注意事项……“我们面对的是儿童，必须要高度负责，不仅要技术过硬，态度更要好。”

在别人看来，儿童保健工作十分繁琐，怎么喂养，如何做好营养均衡，如何养成好的性格……可在郑惠连眼里，这是让孩子一辈子都受益的事，无论多么琐碎，都很值得。

“我愿意做一辈子快乐的行医者”

年近花甲之时，郑惠连又有了新任务。

上世纪80年代，郑惠连先后4次率领团队出国考察。英语过硬的她，每天晚上为中国学员“补课”，翻译当天的学习课程再分享给大家。社区儿保、伤残儿童管理、世界妇幼工作动态……回国后，郑惠连更加明确了儿童保健的研究方向，也推出了更多在业界有影响力的成果。

退休后的她，又把义诊搬到了山区。从市里出发，坐车6小时，城口县下车；在这个位于大巴山深处的小县城，郑惠连连续坐诊一个月，手把手教当地医生做儿童保健：“看一个孩子要40分钟，给家长讲又要一个小时，做儿科医生，要有十足的耐心。”

义诊，讲座，会议……郑惠连一直没有闲下来，即便90岁高龄，她也不停歇。每次做讲座用到的PPT，郑惠连都要自己在电脑前琢磨好久。

现在，闲不下来的她，开通了线上问诊。

“郑教授，孩子6个月大了，坐不稳怎么办？”

“郑教授，宝宝一岁多，不愿意洗头怎么办？”

很多年轻人都没有育儿经验，“问题再简单，也要耐心解答。”郑惠连每天都按时上网，给网友们支招，“能够将毕生所学，传授给年轻父母，帮他们养个健康快乐的宝贝，其乐无穷！”

2012年，从事儿科医疗保健、教学和科研工作半个多世纪的郑惠连荣获“全国儿童保健医师终身成就奖”。

“孩子们都健康，国家就更有希望。”郑惠连说，在她接诊的孩子中，有的已为人母，现在又带着自己的孩子来找她做儿童保健，这让她感到欣慰，“我愿意做一辈子快乐的行医者”。

记者手记

爱与责任放心间

见到郑惠连，会感受到“朝气”。她说，这是因为长期和孩子们在一起。告别上海，西迁重庆，扎根山城66年，郑惠连有使不完的劲儿。她用医者仁心，在患者心里种下希望。回报她的，是孩子们快乐的笑脸，是家长感激的眼神，是大家爱心的传递……

直到现在，每次看到小孩子，郑惠连都会仔细观察。对她而言，这是职业习惯，更是心中割舍不掉的责任。

在工作和生活中，把眼前的事情做好做细，便能给社会贡献更多力量。每一个人都应该积极向上向善，把爱与责任放在心间，从“赠人玫瑰、手有余香”中感受持续温暖的前行力量……

《 人民日报 》（ 2022年01月07日 06 版）