被吼大的孩子性格有缺陷

“你能不能麻利点？整天磨磨蹭蹭的！”“这道题我都讲几遍了，怎么还不会呢？你在学校是不是也不认真听讲？”……王女士是一位12岁孩子的妈妈，她告诉《生命时报》记者，她家孩子刚会说会走时，每天像小跟班一样跟在自己身后，还会哄她开心。可孩子上学后，越来越气人，做事拖沓、学习不认真、每天只想着玩，温言细语相劝后并不见效，只能靠“吼”。刚开始，孩子总是委屈大哭，慢慢地好像适应了，要么沉默，要么顶撞她，然后将自己反锁在屋里。王女士担心孩子是不是被“吼”出了问题，可又控制不住自己的脾气，十分懊恼。

“很多家长教育孩子时，觉得只要吼一下，孩子就会听话。这种方式虽然效果立竿见影，但只是短时效应。随着孩子年龄增长，这种方法不仅会慢慢失效，还可能引起孩子的反抗，或者给孩子带来一些长期的不良反应，比如墨守成规、逆来顺受、不能独立等。”首都医科大学附属北京安定医院儿童精神科主任医师梁月竹表示，临床工作中，孩子经常被家长大声训斥甚至辱骂，易形成四种性格：

胆小懦弱。对孩子大吼大叫，会让其产生恐惧、害怕的情绪反应。长此以往，孩子个性被压制，容易养成不敢反抗的习惯，就算被人欺负也只会一味忍让。

敏感自卑。家长吼孩子时，孩子会感觉没有受到应有的尊重，逐渐对自身价值产生怀疑。现在很多小孩出现自残甚至轻生的举动，其中可能与自身价值感低有关。

缺少安全感。通常情况下，孩子认为家长对自己吼叫，是因为不认可自己，导致孩子开始不相信家长，产生不安全感。此时的青少年很可能出现“哪个群体接纳他，他就往哪个群体跑”的想法，极易误入歧途。

暴躁易怒。家长对孩子的行为存在潜移默化的影响。如果家长本身就是一个情绪不稳定的人，孩子就会产生习得性的情绪化表达方式，用伤人毁物的行为表达内心。此外，对家长长期的恐惧及不信任，还会疏远亲子关系。

梁月竹表示，如果孩子习惯了家长粗暴的教育方式，生活中会有很多表现，比如变得磨蹭，用行动抵抗家长的命令；发生言语冲突，捍卫自己的尊严；保持沉默，既不反驳也不接受，关闭自己的内心。

教育孩子，家长应采取正确、积极的方法。1.明确孩子出现问题的具体原因，有针对性解决。如家长总是因为孩子缺乏动力、情绪不稳定、兴趣减少、做事磨蹭、写作业拖拉或注意力不集中而生气时，应考虑孩子是不是存在心理问题，可带孩子到正规医院寻求医生帮助，而不是一味依靠吼叫、呵斥纠正。2.家长是创造家庭氛围的主体，不要因为在工作或其他事情上受了委屈，就回家向孩子发泄，从而给孩子幼小的心灵造成创伤。家长应具有自我觉察及情绪调整的能力，与孩子沟通时尽量用温柔而坚定的语气，避免孩子受到坏情绪的影响。3.如果吼叫还是不可避免的话，家长要及时观察孩子的情绪变化。无论沉默还是爆发，或者孩子看起来像无所谓一样，都说明孩子与家长之间可能产生了情感疏离。家长应首先做出调整，与孩子进行正确沟通，帮助孩子一起解决问题。（本报记者 严立新）