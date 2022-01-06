李广平：治疗冠心病 需根据病情选择介入或搭桥

“中成药不仅起到了很重要的治疗作用，还能有效降低冠心病患者恶性心血管事件发生率。”2021年12月24日，天津心脏病学研究所所长，天津医科大学第二医院大内科、心脏科主任李广平做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端《专家谈“心”》系列科普栏目时表示，介入治疗是冠心病治疗重要的一个进展，也是确实降低心梗病死率的一个重要手段。但冠心病介入治疗并不适用于所有患者，如果患者严重多支血管病变还是建议首选搭桥手术治疗。

“冠心病可从患者状况和胸痛症状两方面来分类，依据患者情况可分为心肌梗死、心绞痛、心律失常、心力衰竭等，从患者心绞痛症状可分为心肌梗死和心绞痛，心绞痛又分为稳定型和不稳定型。”李广平介绍，心绞痛和心肌梗死最突出的症状是在疲劳、情绪波动大或患者夜间睡眠状态下发生较为严重的胸痛。心绞痛的疼痛表现突出，但也有部分患者没有痛的表现，只表现在活动量大、情绪激动后出现胸闷、气短或压迫感，这种属于不典型心绞痛。

李广平表示，急性心梗和心绞痛的疼痛、胸闷程度不同。急性心梗临床特点是疼痛时间长，心绞痛患者大多数3至15分钟疼痛就可以缓解，但急性心梗疼痛持续时间大多超过30分钟。他强调，如果含硝酸甘油或其他药物仍不能缓解胸痛，较于以往胸痛程度更重、时间更长，请及时就医。心绞痛如果发作次数增多、程度加重、时间延长，即有可能发生不稳定型心绞痛，需要给予更积极的干预和治疗。

“疾病重在预防，也重在提早发现、及时诊断、及时治疗。”李广平介绍，冠心病常见的高危因素分别是高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟、性别和年龄等。高危人群需要长期控制好血压，一旦出现血压增高、控制不理想的情况，应及时寻求医生帮助并进行药物治疗方案的调整，还要找到高血压的致病原因进行针对性治疗。

李广平还提出，高甘油三酯血症和高胆固醇血症统一称为血脂异常，高危人群要管理好血脂甘油三酯、胆固醇，因为低密度脂蛋白胆固醇是动脉粥样硬化进而引发冠心病的高危因素，如果血脂过高要及时咨询医生进行调整治疗。

此外，糖尿病会导致血管并发症并造成动脉硬化发生，所以糖尿病患者要管理好血糖；吸烟量较大时易导致血管内皮损伤，促发冠状动脉粥样硬化的发生，甚至可以导致斑块破裂从而引发急性心梗，吸烟者应注意定期进行检查、及时戒烟。他说：“管理好以上危险因素，对于降低冠心病发病率及造成冠心病不良事件的风险，有着重要的作用。”

心脏病介入治疗是目前临床上广泛使用的手术治疗手段，能够在不同种类心脏疾病的不同阶段发挥重要的作用。对于介入治疗，李广平表示介入治疗是冠心病治疗重要的一个进展，也是降低心梗病死率的一个重要手段。

他指出，胸痛中心建设后，我国急性心梗救治水平得到一定幅度的提升，患者发生急性心梗后实行紧急的支架植入有效降低了急性心梗住院病死率；冠心病介入治疗一定程度上提高了心绞痛患者的生存质量，缓解了症状，降低患者对家庭、社会的依赖，帮助患者更好回归社会。他提醒，冠心病介入治疗并不适用于所有患者，如果病变严重还是建议首选搭桥手术治疗。

对于在冠心病介入治疗和二级预防治疗基础上，运用活血化瘀、理气止痛的中药治疗是否能降低患者恶性心血管事件发生率的问题，李广平表示：“中医药几千年来在维系中华民族的健康方面作出了不可磨灭的贡献，老百姓对中医药信服程度强，普遍认为中药副作用小、疗效好。中药在冠心病治疗上，有很多非常成熟的中成药可以供患者来选择，不过需要在医生的指导下应用。”

他介绍：“很多年前我们也在介入治疗基础上对急性心肌梗死患者应用中成药进行治疗，并进行了约500例术前、术后的对比研究。研究发现，如果在急性心梗发作时服用该类药物的患者在整个住院期间约30天内，所发生的恶性心律失常的风险低于其他患者，所以中成药不仅起到了很重要的治疗作用，还能有效降低患者恶性心血管事件发生率。”