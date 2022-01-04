人人都是战“疫”防线

近期，多地发生本土零星散发疫情。元旦已过，春节临近，马上就到春运了，人员流动频繁，疫情防控形势严峻复杂。为防止疫情输入，保障市民身体健康和生命安全，多地官方纷纷发布疫情防控紧急提示。

当疫情防控进入常态化，最怕的是“伤疤未好已忘疼”。疫情防控说到底都是细节，细节如果做不好，漏洞就有可能出现。每一个市民的个体选择，因此并非个人“小节”，而是事关防控大局。

新冠疫情暴发两年多来，有很多感人的故事和瞬间，就发生在你我身边。无论是街道空无一人的过往时刻，还是零星散发疫情的每次应对，能让我们非常心安的，是每扇窗户的后面，都有积极配合的负责任的公民。中国抗疫之所以能够成为世界典范，离不开政府部门的高效管理，离不开英雄群体的敬业奉献，也离不开你我他的责任担当。

在疫情冲击之下，很多人的生活受到了影响，戴口罩、扫健康码、做核酸等等，尚且只是“小麻烦”，不少人的工作和收入可能还遇到了“大麻烦”，因此大家都不容易，也都辛苦了。但是没有办法，要将疫情对我们生活的负面影响减轻到最小，政府管理固然重要，作为个体的我们，无论是市民还是经营者，大家都是坚固防线的一部分，唯有人人起来负责，才能共享健康生活。

疫情还没有结束，不要在心理上松了那根弦，不要在行动上忘了那份责。在某些地方，曾经发生过以“一己之力”破坏防疫大局的事，辜负了多少人为防疫付出的巨大努力。我们千万不要那样做，要学会自我管理，再忍一忍，再坚持坚持，别因按捺不住逞一时之快，影响好不容易换来的疫情防控好局面。公民的坚韧和奉献，是任何地方疫情防控最重要的信心保障。

疫情面前，人人都是战士，个个都有责任。战“疫”是一场没人能够置之度外的战斗，每个人都休戚与共、息息相关。作为普通市民或者市场主体，我们该怎么做？其实各地发布的紧急提醒和通告已经说得很明白了：该主动报备的一定主动报备，该隔离的一定要隔离，该做核酸的做核酸，非必要不外出，坚持做好个人防护，少聚集不扎堆，及时规范就医，积极接种疫苗……做到这些，那就是负责任，做好这些，那就是做了贡献。

出己力、尽己责，多添力、少添乱，说起来简单做起来不容易。关键是我们都要当行动派。每个人都负起责任来，这个集体的责任就算真正落到了实处，最终受益的一定是我们每个人。我们多看自己的责任，责任就不是额外负担，而是内在要求。这真的不是什么大道理。事实就是这样：我对自己负责，才能对别人负责；我对别人负责，别人才会对我负责。真的，战“疫”面前，你不只是你的防线，更是这座城乃至这个国的防线啊。

只要每个人都发光，萤火也能汇成星河。做负责任的现代公民，建最牢固的防疫屏障。过去，大家都辛苦了，不容易；未来，我们继续努力，加把油。负责任的你会谢谢负责任的大家，负责任的大家也会谢谢负责任的你。（斯传）