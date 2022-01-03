疫情防控筑牢“国门防线”
本报记者 周仕兴 王瑾雯 通讯员 傅准 岑秀怀
1月2日，沉寂10天的广西防城港东兴市，开始有行人走上街头，群众生活秩序逐步恢复正常。
鉴于边境疫情输入压力，2021年12月22日，东兴市研究决定全市民众居家隔离。12月30日0至24时，东兴市无新增本土病例，12月31日晚宣布城市运转有序恢复。
随着元旦、春节临近，返乡人员增多，物流量增大，广西边境“外防输入、内防反弹”压力陡增。各市县区迅速建立起党政军警民“五位一体”联防联控体系，对入境人和物进行严格检查，织密织牢疫情防护安全网。
为守好疫情防控南大门，崇左市坚持“一线巡防、二线查缉、三线堵截”，3730名防控人员24小时全天候轮流守在边境疫情封控点。
德保县构建五级网格，实现防控工作“村村(社区、小区)有人看、户户有人管”。同时，严格加强“三非人员”打击力度，严格落实疫情防控“十项措施”“十个一律”要求，强化“五位一体”联防机制，严厉打击偷越国（边）境行为。
在百色各县市区，疫情防控宣传“看有画面、听有声音、读有文字”，目之所及，皆是提醒，入目走心，家喻户晓。
“疫情防控重点是守住国门，外防输入重中之重是口岸。”广西边境城市坚持把疫情防控重心放在国门一线，统筹口岸一线跨部门、跨行业、跨领域党组织，建立“国门党建联盟”，打造“车轮上的党建”，建立良好的口岸贸易通关联动协调机制。
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