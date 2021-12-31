国家药监局：二丁片、香菊颗粒等4种药品转换为非处方药

人民网北京12月31日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布公告，根据相关规定，经组织论证和审定，二丁片、香菊颗粒、利尔眠片、复方瓜子金颗粒4种药品由处方药转换为非处方药。

国家药监局表示，请相关药品上市许可持有人在2022年3月27日前，依据《药品注册管理办法》等有关规定就修订说明书事宜向省级药品监督管理部门备案，并将说明书修订的内容及时通知相关医疗机构、药品经营企业等单位。

另外，非处方药说明书范本规定内容之外的说明书其他内容按原批准证明文件执行。药品标签涉及相关内容的，应当一并修订。自补充申请备案之日起生产的药品，不得继续使用原药品说明书。

据了解，二丁片，功能主治清热解毒。用于火热毒盛所致的热疖、咽喉肿痛；

香菊颗粒，功能主治辛散祛风，清热通窍。用于治疗急慢性鼻窦炎、鼻炎等；

利尔眠片，功能主治清心降火，交通心肾。用于心肾不交所致的失眠多梦，心悸不宁；

复方瓜子金颗粒，功能主治清热利咽，散结止痛，祛痰止咳。用于风热袭肺或痰热壅肺所致的咽部红肿、咽痛、发热、咳嗽；急性咽炎、慢性咽炎急性发作及上呼吸道感染见上述证候者。