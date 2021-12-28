奥密克戎免疫逃避添更多证据

据最新一期英国《自然》杂志报道，美国哥伦比亚研究人员与中国香港大学科学家合作的一项新研究增添了更多证据表明，奥密克戎变体可以逃避疫苗和自然感染赋予的免疫保护，需要新的疫苗和治疗方法来预测病毒可能如何快速演变。

奥密克戎变体的一个显著特征是，病毒刺突蛋白的变化数量惊人，这可能对当前疫苗和治疗性抗体的有效性构成威胁。

这项新研究表明，疫苗抗体对奥密克戎的中和作用大幅下降。在实验中，研究人员将疫苗接种产生的抗体与活病毒和实验室构建的模拟奥密克戎假病毒相结合，测试了抗体中和奥密克戎的能力。

与祖先病毒相比，使用4种国外最广泛使用的疫苗（莫德纳、辉瑞、阿斯利康、强生）中的任何一种进行完全接种的人的抗体，在中和奥密克戎变体方面的效果明显较差。来自先前感染者的抗体甚至更难以中和奥密克戎。

虽然接受了两种mRNA疫苗中任何一种加强针的个体可能会得到更好的保护，但他们的抗体也表现出对奥密克戎的中和活性相对减弱。

研究人员表示，新的结果表明，以前感染过的人和完全接种过疫苗的人都有感染奥密克戎变体的风险。即使是第三次加强注射，也可能无法充分防止奥密克戎感染，但研究人员建议接种一次加强针，因为个体仍然会从一些免疫力中受益。

这些结果与其他中和研究以及来自南非和英国的早期流行病学数据一致，数据显示两剂疫苗对奥密克戎引发的症状性疾病的功效显著降低。

研究还表明，大多数单克隆抗体无法中和奥密克戎变体。在感染过程的早期给药时，单克隆抗体可以防止许多人患上重症。但这项新研究表明，目前使用的所有疗法和大多数正在开发的疗法，如果它们真的有效的话，对奥密克戎的效果也要差得多。

在单克隆抗体的中和研究中，只有一种（中国批准的Brii198）对奥密克戎保持显著的活性。奥密克戎的一种次要形式对当今临床使用的所有抗体完全耐药。研究人员指出，奥密克戎现在是科学家所见过的最完整的中和“逃逸者”。

在这项研究中，研究人员还在奥密克戎中发现了4个新的尖峰突变，这些突变有助于病毒逃避抗体。这些信息为设计对抗新变种的新方法提供了重要参考。