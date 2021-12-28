西安疫情防控正在进行时

12月25日、26日，西安连续两天新增本土确诊病例在150例以上。12月9日0时-12月26日24时，全市累计报告本土确诊病例635例。西安市疫情防控指挥部发布最新“通告”：12月27日中午12时起，启动全市新一轮全员核酸筛查。本轮筛查未出结果前，要求全体居民不出户、不聚集。西安新冠肺炎疫情处于暴发期，防控形势严峻复杂。

12月9日，陕西卫健委发布消息称，12月8日0时至12月9日7时，西安市新增报告本土确诊病例1例。该病例男，21岁，为西安市入境航班隔离酒店（瑾程酒店）灞桥区专班工作人员，从事消杀、送餐、收集垃圾等工作，是灞桥区在对入境航班隔离酒店工作人员进行例行核酸检测中发现的。9日5时被诊断为确诊病例（轻型）。

这则疫情通报，当时并没有引起家住西安市曲江新区的孟奕（化名）的重视，直到12月12日下午3点，孟奕在女儿学校的家长微信群中获知，学校要求学生一小时后全员返校进行核酸检测。当天夜里临近零点，孟奕也接到小区紧急通知，前往指定地点测核酸。

奔赴前线，义不容辞

在孟奕首次做完核酸检测6个小时后，西安中医脑病医院的90后主管护师白琳已主动请缨到达位于西安市浐灞生态区的核酸检测采集点。她稍作准备，迅速上岗。核酸检测采集点的工作持续时间长，从早上采集到深夜是常事，入冬后的西安，防护服抵挡不住寒风，但白琳说她担心的是排着长队的人们会不会受寒。就这样，白琳在社区、街道、学校等多个采集点加班加点连续工作了数日。

白琳向中青报·中青网记者回忆起这些时，正在赶往一个小区的路上，这几天她的工作已经不再是在固定点位给市民做核酸采集，而是为居家隔离人员进行核酸采集。“真是让我体验了一次外卖员的工作。”白琳笑称。

当得到有居家隔离人员需要采集核酸的通知后，时刻待命的白琳就会在工作群里“接单”，带上自己的采集装备，由司机师傅载着前往目的地。白琳的装备里有一个酒精喷壶，从进入小区的那一刻起，每一个她触碰过的按键、门把手等，她都会仔细擦拭和消毒。“到了检测对象家门口，我会敲门然后介绍自己，与对方核对确认过信息后，通过打开的门缝采集咽拭子。有的还要进入家中进行环境物表采样。”

每做完一次上门采集，白琳都会透过厚实的防护服，提高音量，说上几句鼓励的话，安抚对方的恐慌情绪。一身防护服偶尔会“吓”到楼内的其他住户，白琳也都会耐心地进行解释和安慰。截至12月23日，白琳已上门为近60名居家隔离人员采集了核酸。她就这样奔波在小区与小区之间，楼与楼之间，为确保更多居民“应检尽检”而忙碌着。

当被问到是否会担心自己被感染时，白琳毫不犹豫地回答“不会”。“我曾经‘援鄂’过，有经验，防护工作都可以做好，而且作为医护人员，哪里有需要，就应该出现在哪里，奔赴一线，我义不容辞，该上就得上。现在这个特殊时期，大家都不容易，在固定采集点位我看到了很多市民冒着寒风主动来做核酸检测，排着长队，非常遵守秩序，觉得很感动。我相信，只要大家相互理解配合，‘寒冬’就一定会过去。”

23日，西安的天气预报显示当天最高气温5℃。在随着寒风飘散的小雪中，西安市国资委考评处处长吕北宁同样坚守着他的岗位。“按照西安市委组织部的要求，所有党政机关事业单位一半的干部要下沉社区，协助社区做好防疫工作。我们22日晚上10点左右接到电话通知，接着马上组织人员，上报组织部，分配要去的区县街道，分配结果出来时已经凌晨两点了。”吕北宁说。

吕北宁被分到雁塔区大雁塔街道办事处，23日早上7点，他准时来到街道办，领取任务。由吕北宁任组长的小组一共83人，他们被分配到81个小区，协助社区干部，组织社区核酸检测的工作，同时负责小区大门进出的管理工作。“我们的工作内容主要是协助维持秩序，比如出现了由于核酸检测插队引发的争执，我们要上前劝阻，或是有些群众不符合出入小区的要求，我们会去劝说解释。特殊时期，群众的情绪有些焦躁很正常，这就需要我们有耐心。防疫抗疫，人人有责，党员要起到带头作用，组织一声令下，让我们怎么做就怎么做，坚决听从街道办和社区的安排。”

国资委的干部李锋超也被抽到雁塔区下沉一线，他的爱人同时被单位安排到灞桥区下沉一线。虽然他们的孩子才上小学二年级，但是李锋超没有任何抱怨。街道办明确的工作时间为早8点到晚8点，但是到了晚上8点多还未做完核酸检测的几个小区里，下沉干部都自觉坚守岗位，还有很多人配合做核酸检测工作忙到了10点多，李锋超就在其中。

平稳心态，直面疫情

12月23日早，不到7点，孟奕在小区内部再次做完了核酸检测。这次检测的速度比12日那晚快了许多，因为小区内的核酸检测点增加到了3个，核酸采集效率自然也提高不少。孟奕回到家中，开始准备早饭，家中水电气一切正常，食材和各种生活必需品也一应俱全。本轮疫情刚开始时，孟奕还曾担心物资会短缺，但当她走进小区附近的便利店和超市时，才发现自己多虑了。“店里的菜品种类都很齐全，完全不需要囤。前几天我还加入了一些‘买菜群’，群主是菜农菜商，他们会送蔬菜、肉蛋奶、卫生纸、消毒纸巾等生活必需品到小区门口，然后叫买家下来取。”

目前，孟奕所在的小区实行严格的管控措施，小区的4个大门此时只开放两个，人和车各走一个门。12月23日0时后，居民外出必须持有在物业领取的“出门证”，而“出门证”则要拿着“今日核酸已做”的纸条兑换。拿了出门证，每户家庭每两天可以出去1个人购物，回来要出示购物凭证，外出采购物资的时长也有明确规定。不过，这些在孟奕看来都不是问题。“为了防控疫情，这些措施都是可以理解的，也都是必要的。我现在会时刻关注着我们小区的物业微信群，及时查看小区疫情防控的最新动态。作为普通市民，我感觉生活上还是有保障的，身边的人看起来也都很冷静，心态平稳。”

孟奕说，虽然西安本轮疫情较为严重，人们也许需要在家中再多待一段时间，但她对我国的疫情防控工作充满着信心。“我觉得我们无法预测疫情会在哪里发生，全国各个城市都经历过散发疫情，也都已经摸索出各种的抗疫经验了，那就互相学习，分享经验。现在西安抗疫工作都在有条不紊地进行当中，物资保障也没有出现问题，疫情结束指日可待。”