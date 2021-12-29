医疗保障是党和国家减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重要制度安排。习近平总书记多次主持召开会议，审议医疗保障相关议题。当前，随着医保改革持续深化，看病难、看病贵问题得到很大程度解决，但与人民群众日益增长的美好生活需要相比，医保发展不平衡不充分问题仍然突出。我们必须站稳人民立场，回应人民群众诉求，推动医疗保障事业高质量发展。

凸显医保公平性。公平性是医保事业高质量发展的重要价值取向和目标追求。习近平总书记强调：“让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。”医保属于二次分配范畴，更加注重社会公平正义，要坚持应保尽保，努力实现政策制度统一、待遇水平一致。要从国家、省、市三个层面不断完善政策，抓紧建立医保待遇清单制度，完善居民医保筹资机制，夯实医保基金长期稳定健康运行的基础，不断增强医保公平性。

切实减轻人民群众医疗负担。减轻人民群众医疗费用负担是医保事业高质量发展的重要目的。要不断深化医保支付制度改革，提升基金使用效率，构建“以人民健康为中心”的医疗服务提供体系，把降低医疗成本作为衡量医院管理运营水平和医生绩效考核的重要指标，让医院更加关注参保人全生命周期的健康状况。同时，增强职工基本医保互助共济保障功能，将更多门诊费用纳入医保报销，进一步减轻患者负担，逐步将部分对健康损害大、费用负担重的门诊慢特病和多发病、常见病普通门诊费用纳入统筹基金支付。

促进医保基金可持续发展。随着我国人口老龄化程度加深，医保基金增收难度加大、支出逐年增加。需要完善医保基金总额预算办法，健全医保经办机构与医疗机构之间协商谈判机制，促进医疗机构集体协商，科学制定总额预算。同时，纠正泛福利过度保障和政策保障不足两方面问题，探索建立适度的可承受的医保待遇政策，促进医保基金可持续发展。

守好人民群众的“救命钱”。习近平总书记指出：“要继续加大医保改革力度，常态化制度化开展药品集中带量采购，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，深化医保基金监管制度改革，守好人民群众的‘保命钱’、‘救命钱’。”医保基金是人民群众的“保命钱”、“救命钱”。要以零容忍态度严厉打击欺诈骗保套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，保持基金监管高压态势，不断创新监管方式和手段，守护好人民群众的每一分“保命钱”、“救命钱”。

不断优化为民服务。优化医保服务是我们党全心全意为人民服务根本宗旨的重要体现，也是推动医保事业高质量发展的根本要求。要全面落实医保服务清单，不断提升医保服务流程标准化、规范化和便捷化，积极推广人性化服务，促进传统服务和智能服务相融合，推动服务下沉，方便人民群众办事。不断创新服务提供方式，推进医保经办服务和网上政务服务平台有效衔接，着力提升人民群众获得感幸福感安全感。

（作者单位：中南大学商学院、湖南省医疗保障局）

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 09 版）