国家药监局：持续加强疫情防控用中药饮片、中成药监管

人民网北京12月31日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，12月29日，国家药监局召开中药质量安全监管工作会议。国家药监局党组成员、副局长赵军宁要求，要持续加强疫情防控用中药饮片、中成药监管，做好技术指导等服务，支持中医药在常态化疫情防控中继续发挥重要作用，保障疫情防控大局。

赵军宁还要求，加快推进新修订GAP的发布实施，有序推进中药饮片生产企业采购趁鲜切制中药材，引导促进中药材规范化发展，从源头上促进中药质量;

切实做好中药配方颗粒监管，严格产品、企业准入，坚持中药配方颗粒科学性，严格把关完整的生产能力，不得以集团内部共用车间等方式变相放宽要求，要开展生产全覆盖检查、全品种抽检，督促企业切实保障产品质量安全;

重点强化中药饮片、中成药质量监管，持续组织专项检查、有因检查，强化抽检和不良反应监测，加强生产、流通、使用等全环节监管，加强检查稽查有机衔接，严厉打击违法违规行为;

综合提升中药监管能力和水平，积极推进构建“全国一盘棋”格局，大力推进中药监管科学研究，积极发挥“智慧监管”作用，不断满足新时代中药质量安全监管工作需要，切实保障人民群众用药安全有效。

赵军宁强调，要准确把握当前中药质量安全监管面临的新形势、新任务和新挑战，系统思考、统筹谋划，勇于创新、敢于担当，有序推进中药监管制度改革，强化中药质量安全监管，促进中药高质量发展。