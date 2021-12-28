直播预告：合理使用抗肿瘤药 促进医疗资源有效利用
为进一步助力医疗、医保、医药“三医联动”改革，促进医保谈判药品落地，让参保患者及早获益，人民健康举办“‘三医联动’推动医疗体系高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。
2021年12月29日14:30-15:30，中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院)药剂科主任方罗做客栏目，与大家就“合理使用抗肿瘤药 促进医疗资源有效利用”话题进行分享，欢迎届时收看。
嘉宾简介：
方罗，主任药师，硕导，浙江省肿瘤医院药剂科主任。国家卫健委儿童用药专家委员会委员，中国医药教育协会儿童用药评价分会副主委，中国抗癌协会抗癌药物专委会青年委员，浙江省药学会医院药学专委会妇儿药学学组副组长，浙江省医院药事管理质控中心妇儿用药质控组副组长，浙江省药理学会理事，浙江省抗癌协会抗癌药物专业委员会委员兼青年副主委，浙江省药学会药物毒理专业委员会青年副主委。主持国家自然科学基金面上项目2项、省自然科学基金面上项目1项，以第一作者或通讯作者发表学术论文30余篇，其中SCl论文20篇。
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