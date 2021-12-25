“两节”防疫大考如何交出优秀答卷

当前，全球疫情大流行高位运行，国内零星散发疫情和局部聚集性疫情交织叠加，元旦春节临近，人员流动和聚集增加，疫情传播风险加大。目前奥密克戎毒株正在全球多地快速传播，已有百余个国家和地区报告了奥密克戎变异株，我国部分周边国家疫情快速增长，“外防输入”压力持续增大。进一步实施更严格、更严密的防控措施，是避免境外输入性疫情扩散的必要保障。

2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，年初将举办北京冬奥会、冬残奥会，做好元旦春节期间各项工作十分重要。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》，要求在做好疫情防控的前提下，统筹做好节日期间各项工作，确保人民群众度过喜庆安康的节日。

当前，全球疫情大流行高位运行，国内零星散发疫情和局部聚集性疫情交织叠加，元旦春节临近，人员流动和聚集增加，疫情传播风险加大。要深刻认识疫情防控的严峻性紧迫性，保持高度重视、高度警惕、高度负责的工作状态，坚持人民至上、生命至上，严阵以待、严防死守，坚决打好“两节”疫情防控这场硬仗，切实交出疫情防控大考的优秀答卷。

目前全球主要流行的变异新冠病毒仍为德尔塔毒株，但已有证据显示奥密克戎毒株比德尔塔毒株拥有更强的传播优势，奥密克戎毒株正在全球多地快速传播。已有百余个国家和地区报告了奥密克戎变异株，我国部分周边国家疫情快速增长，“外防输入”压力持续增大。进一步实施更严格、更严密的防控措施，是避免境外输入性疫情扩散的必要保障。

为此，要密切监测境外疫情、病毒变异等最新情况，对奥密克戎变异株流行国家或地区的人员、交通工具、货物等加强综合研判与分析，强化针对性措施。要进一步细化和落实外防输入措施，强化风险隐患点排查，坚持“人、物、环境”同防，加强入境人员精准管理，严格落实集中隔离和健康监测措施，强化机场口岸、转运、隔离点、定点医院等全链条闭环管理，坚决卡住疫情输入关口。

近期，国内多地出现了聚集性本土疫情。发现疫情，迅速排查、快速阻断，实现“动态清零”，是国内控制疫情的“法宝”。面对本土疫情，要立足抓小、抓早、抓基础，用最坚决的态度、最迅速的行动、最果断的措施，力争用一个潜伏期左右时间控制住疫情的社区传播，以最小的社会成本获得最大的防控成效。

为此，要通过全员核酸检测和筛查，精准发现传染源，及时有效阻断疫情传播渠道，通过流行病学调查和大数据技术，快速精准判定密接和次密接人员。对排查出的密接、次密接等应隔离人员，做到尽快隔离、应隔尽隔，织密防控链条。通过综合性研判，精准划定疫区，对重点地区、重点人员做到应查尽查、应检尽检、应隔尽隔、应收尽收。

目前全国疫情形势总体平稳，绝大多数地方没有出现本土病例。越是疫情防控形势趋稳，越要紧绷疫情防控这根弦，把常态化防控措施进一步落实落细落到位。各级各部门要深刻认识疫情防控的复杂性，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决防止工作挂空挡、措施不落地，摆正心态、端正态度，咬紧牙关、保持定力，宁可十防九空，不可失防万一。

要做足做好疫情防控的思想准备、队伍准备、场所准备、物资准备，在加强预警监测上持续用力，在把好重要关口上持续用力，在做好疫苗接种上持续用力。坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，减少“两节”期间人员流动和聚集；引导群众增强自身健康第一责任人意识，坚持少聚集、勤洗手、戴口罩、用公筷等卫生习惯，做好个人防护。

“两节”期间疫情防控工作标准高、要求严，要强化责任落实，压紧压实“四方责任”，推动防疫各项工作落细落实。要坚持全国一盘棋，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠于职守、尽职尽责，呵护好人民群众生命安全和身体健康。