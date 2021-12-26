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50箱越南进口涉疫火龙果流入太原 曾在沃尔玛长风街店上架

范丽芳 石磊

2021年12月26日09:53 来源：中国新闻网

　　据山西省太原市卫健委25日晚消息，有50箱越南进口涉疫红心火龙果(部分货品和外包装新冠病毒核酸检测阳性)流入太原。

　　经查，12月7日，沃尔玛购物广场长风街店购入该批涉疫火龙果后即上架销售，到12月16日全部销售完毕。目前，排查到涉疫货品密切接触人员5人，12月25日核酸检测结果均为阴性；对超市仓库及货架等场所环境采样6份，核酸检测结果均为阴性。

　　太原市疫情防控办提示，2021年12月7日到16日，在沃尔玛购物广场长风街店购买过涉疫火龙果的顾客，主动向居住地社区报备，并进行14天自我健康监测和2次核酸检测，监测期间如有不适，请尽快前往就近医疗机构就诊。

　　各进口货品生产经营单位要做好进口货品检验检疫证明、核酸检测报告、消毒证明等索证工作，进一步规范进口货品的装卸、搬运、上架、垃圾清理等全过程的消杀工作，规范做好货物消毒和从业人员个人防护、定期核酸检测、健康监测工作。(完)

(责编：孙红丽、陈键)


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