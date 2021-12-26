无论怎么减 先要保证基本能量需求

一直以来，关于减脂增肌的话题热度不减，各大直播间相关产品的销量也是直线上升，其中像代餐粉、酵素产品、减肥药吸引了大批消费者的目光。这一趋势形成的主要原因一方面是在社会高速发展的背景下，人民生活条件大大改善，对体形的要求变得越来越高；另一方面，高强度工作与快节奏生活，使得身材管理的要求得不到或者很难得到满足。基于这些原因，市场通过快消的方式将相关产品推到了需求群体面前，但不能回避的一点是，大众对于这一类产品的认知程度是不同的。

目前主流认识是任何减脂的膳食治疗方案都应配合一定频数和强度的体力活动，而一味地吃酵素产品、代餐粉或者减肥药是不能帮你科学减脂的。科学减脂要抓住核心要素，也就是要在维持健康的能量需求的前提下，减少能量摄入，增加能量消耗。换句话说，无论怎么减，也要先保证维持身体健康所需要的基本能量需求，然后才能考虑节食，增加能量的去路。而多数减肥产品则是从抑制食欲，减少产能营养素的吸收和增加能量燃烧的角度来减脂的。

还有一个问题需要提醒，由于当前减脂增肌产品市场良莠不齐，消费者需要擦亮眼睛，或者在专业人士的指导下进行选择。在增肌领域，主要服务于健美和力量型项目的运动营养品，已逐渐走向一般的健身项目，其产品类型十分庞大，包括能量补充、维持或促进健康等；年产值也是高得惊人，数家大型数据分析公司预测我国运动营养市场在2021年后的5-8年内复合年增长率均超过10%；而在减脂领域，减肥药属于药品，其生产、经营、使用、检验、监督及审批要在《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施办法》下进行；代餐粉等特殊食品则要在《中华人民共和国食品安全法》下进行管理……总结成一句话就是，减脂增肌产品种类繁多，有些走在法律法规的边缘，需要谨慎辨别、选择。

（作者：赵奇红，系安徽医科大学营养与食品卫生学系副教授、注册营养师）