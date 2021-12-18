全力阻击 与时间赛跑——西安疫情防控一线直击

清晨8时，36岁的西安市民白钢从睡梦中醒来。起身向楼下看去，小区里没有了平日的热闹，身着防护服的工作人员不时经过，喇叭里循环播放着居家防控的提醒事项。以往这个时候，他已经走在上班的路上。

白钢所在的长安大学长安路住宅区，是西安本轮疫情的“风暴眼”之一，已有多个确诊病例，小区的部分楼栋和单元被升级为中风险地区。12月14日起，这里被封闭管控，37栋楼的5800余名居民开始居家隔离的生活。

“到昨晚为止，小区进行了3轮核酸检测。特殊时期，大家都积极配合防疫举措，自觉待在家里。现在有专业公司为我们配送米面油和蔬菜，基本生活没有问题。”他说，希望疫情尽快结束，自己也能和妻子团圆，一起到操场上痛快地跑上几圈。

和白钢一样，许多西安市民的平静生活，正在被突如其来的新一轮疫情打破。

自12月9日新增1例本土确诊病例以来，截至17日晚记者发稿时，西安市已累计通报新冠肺炎本土确诊病例13例，无症状感染者4例，划定11个中风险地区。疫情发生后，西安迅速启动应急响应，省、市、区三级共同开展应急处置，按照“边流调、边摸排、边管控”的原则，各区县、开发区连夜开展流调排查、隔离管控、核酸检测、环境消杀等工作。

西安市卫生健康委副主任张波介绍，截至17日13时，西安市已累计摸排追踪管控密接者3246人，其中3049人核酸检测结果为阴性，次密接者10124人，其中9523人核酸检测结果为阴性，其余结果待出；扩大规模核酸检测419.86万人次，331.11万人次核酸检测结果为阴性，其余结果待出；封控124处涉疫密闭场所点位，累计消杀涉疫场所71.32万平方米。

常住人口达120.2万人的雁塔区是西安经济总量最大、人口最稠密的城区，也是本轮疫情形势最为严峻的区域。17日上午，记者在已有部分点位升级为中风险地区的西安市雁塔区紫郡长安北区、长安大学长安路住宅区等地看到，警戒线将之与外界隔离，防疫车辆正在巡回消杀，周边大部分商铺、餐厅、商场已停业。道路上车辆稀少，不时有身着防护服的工作人员提醒行人快速离开。

位于雁塔区的赛格国际购物中心是西安最繁华、人流量最大的商业街区之一，自12月15日起暂停营业。商场物业主管纪鹏说，疫情发生后，他们第一时间组建工作组，每两个小时对商场内外进行一次全面消杀。

西安市雁塔区副区长吕东国介绍，雁塔区建立“一阳性一专班”机制，对每一个确诊病例进行溯源。同时，相关部门在大型批发市场集中采购生活必需品，打包分类运送到封控小区，由街道办工作人员和志愿者为重点人群提供上门服务，确保群众生活正常运转。

与时间赛跑，大规模的核酸检测仍在进行。截至目前，西安市疫情防控指挥部先后从33家医院抽调近3000人的采样队伍支援区县、开发区开展核酸检测。连日来，记者在西安多个地方看到，等待核酸检测的市民排成长龙，现场秩序井然，有的检测点直到凌晨仍在工作。

“紧急接令、即刻响应、火速前往！”西安中医脑病医院雁鸣湖社区采集点组长张博说，“这几天我们医院的检测队员已经转战好几个地方，加班加点为学生、教师、环卫工人和社区居民开展核酸采样，大家配合度高，工作开展很顺利。”

一面是逆行者的坚守与责任，一面是普通人的坚韧与勇敢。16日晚，一张当地小学生在采集核酸后向医护人员敬少先队礼的照片，在许多西安市民的微信群中转发。面对疫情，生活在这座城市中的人们互相打气，传递着抗疫必胜的信心。

“虽然紧张，但也心安。做核酸的帐篷搭建起来，医务工作者‘大白’到位，凌晨的校园里灯火通明，感觉到我们在被保护着。很温暖，不怕了！”16日晚，长安大学学生邓怡果的朋友圈刚一发出，就收获了几十个点赞。（陈晨、蔺娟、李华 参与采写：刘潇、吴鸿波）