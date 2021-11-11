国家卫健委主任马晓伟赴大连调研指导疫情处置工作

国家卫健委官网截图

人民网北京11月11日电 （记者张文婷）据国家卫健委官网消息，11月10日，国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟赶至大连调研指导疫情处置工作。

马晓伟在调研时强调，当前疫情防控形势严峻复杂，处在不进则退的关键时刻。要充分认识大连市疫情防控成效在全国疫情处置全局中的重要性，落实党中央、国务院决策部署,按照国务院联防联控机制要求，落实“四早”措施，压实“四方责任”，各项措施提速提质，在更短时间内控制住疫情，最大程度降低疫情对社会生产生活影响。

马晓伟表示，要加强核酸检测组织和信息通报，协同细致、及时到位开展流调，坚决做到应隔尽隔、集中隔离，按时完成区域协查，加强宣传和舆论引导，阻断传播防扩散；严格规范开展隔离点管理、社区封控、院感防控和一线防控人员防护等工作，消除隐患防反弹；加强溯源和进口冷链物品管理，深入排查漏洞隐患，严控源头防输入。

数据显示，11月10日0时至24时，辽宁省新增21例本土新冠肺炎确诊病例（其中6例为无症状感染者转归）、新增16例本土无症状感染者，均为大连市报告。