及时回应“两节”关切让公众更安心

公众关切无小事。随着“两节”临近，针对群众“急难愁盼”问题，越来越多的政府部门都不约而同第一时间予以积极回应，谋划解决。及时回应社会关切，真诚对话解疑释惑，已经日渐成为政府治理能力和水平提升的重要标志。正是这一次次的及时回应、迅速答复，让政府的亲和力日益提升、公信力日渐增强，让公众对未来的生活更加充满信心和希望。

12月16日，国家发改委召开新闻发布会，就社会关注的元旦、春节“两节”期间消费市场重点民生商品保供稳价等多个热点问题进行回应。在今年以来受疫情反复等多方面因素影响，全球物价水平明显上行，许多经济体CPI升至多年高位甚至创历史新高的大背景下，国家发改委对“两节”期间重要民生商品供给充足、价格基本稳定的判断无疑是给公众吃下了一颗“定心丸”。（相关报道见A3版）

及时回应社会关切，真诚对话解疑释惑，已经日渐成为政府治理能力和水平提升的重要标志。在新冠疫情防控形势依然严峻复杂，经济社会发展出现需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的挑战之下，尤其需要准确把握在“两节”这一特殊时间节点上的公众需求，及时化解社会疑虑心理，从而更好保持社会大局稳定。

正因为对今年夏末秋初“菜篮子”价格短暂波动给公众生活造成的困扰有了切实体会，有关部门对社会可能产生的“两节”消费市场供应与价格的担心，进行了未雨绸缪的答疑。支撑稳价保供判断的，是今年粮食产量再创新高，生猪和猪肉供应充足，冬菜大量上市等“库里有货”的底气。

其实，细心的人们不难发现，国家发改委并非第一个站出来回应社会“两节”关切的政府部门。随着“两节”临近，针对各方因“年关”将至所产生的“急难愁盼”问题，越来越多的政府部门都不约而同第一时间予以积极回应，谋划解决。

今年以来，受国内外复杂严峻环境和疫情多点散发等因素影响，中小企业账款被拖欠情况增多。为让这些企业能过个好年，国务院日前专门召开常务会议，规定了机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务的付款时限，要求大企业在年度报告中向社会公布逾期未支付的中小企业款项。

岁末年初正值各类项目、工程资金结算期。保障农民工及时足额拿到工资，是关系农民工家庭基本民生的大事。“两节”临近，治理拖欠农民工工资的“冬季专项行动”已经展开。以工程建设特别是政府性投资和国企项目为重点，农民工工资专用账户、施工总承包单位代发的全面核查正在进行。

“两节”将至，奥密克戎新冠肺炎变异株的出现让春节能否回家过年成为公众最为关心的问题。国家卫健委疾控局权威人士第一时间予以回应，“元旦、春节即将来临，疫情传播风险较大。我们要在科学精准防疫上下更大功夫，发现一起疫情，就彻底扑灭一起，确保大家度过一个健康、平安的节日”。在科学精准防控与回家过年之间给出了理性回答。

2021年已经“余额不足”，很多人猛然想起还未休年假。没有休的年假会不会过期作废成为网友议论的热点话题。有关方面随即作出依法依规的回复：因工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，经本人同意后，可以跨年度安排。

公众关切无小事。正是这一次次的及时回应、迅速答复，让政府的亲和力日益提升、公信力日渐增强，让公众对未来的生活更加充满信心和希望。

政府治理能力的提升不会一蹴而就，但我们从政府年终岁尾“两节”将至时对公众关切的一次次及时回应中，看到了实现这一目标的现实途径。只有认真研究公众心态、诉求和需要，及时拨开公众眼前迷雾、心里疑团，才能使政府效能得以体现；只有将解决特殊时间节点的普遍性问题与日常基础性工作的制度化、法治化相结合，才能使政府效率得到提高；只有把讲道理和干实事统一起来，政府的效益才能最大化。从这个角度看，及时回应“两节”诸多关切的背后，就不仅仅是让公众安心那么简单了。(评论员 栗玉晨)