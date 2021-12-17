抑郁症就在身边 科学防治是关键

据报道，日前某互联网企业一位知名程序员坠楼身亡。知情者透露，该程序员生前疑似抑郁，前段时间由于身体的某些原因曾住院治疗。

因为当事人作为“游戏大神”的行业地位以及就职于互联网企业的背景，这起个人悲剧引发不少关注。旁观者可能因获取信息的多寡，或者与当事人“距离”不同，而容易从不同的维度解读此事。而结合当事人生前大概率抑郁的情况看，这起悲剧应当唤起社会各界对抑郁症的防范和治疗的更多关注。

尽管这些年抑郁症在公共舆论场出现的频率并不低，与抑郁症相关的悲剧也时有发生，可公众对于抑郁症到底了解多少，又如何建立科学的防治体系，有待进一步明确。据世卫组织估算，全球的抑郁症患者已经达到3.5亿，同时有研究显示，每个人在一生中患上一次抑郁症的比例超过了10%。在中国，有一定数量的抑郁症患者可能尚未被“发现”，也有不少抑郁症患者没有得到规范专业治疗。

2021年3月1日，中国科学院心理研究所发布《中国国民心理健康发展报告（2019-2020）》。数据显示，2020年，中国青少年抑郁检出率为24.6%，差不多每4个青少年中就有一个患有抑郁，其中，重度抑郁检出率为7.4%。可以说，抑郁症已经成为当前青少年健康成长的一大威胁，而抑郁症对社会的挑战具有普遍性，诱发的原因多样，不仅仅是哪一个行业中的某个群体所独有。因此，防治抑郁症，也理应凝聚社会合力。

较长时间以来，抑郁症是一种被广泛忽视、压抑、误解，甚至污名化的疾病，很多人都对它缺乏基本的理解。抑郁症患者不仅要忍受自己身体和情绪的折磨，还要承受来自外界的非议。这时候，不仅患者的痛苦会成倍增长，也会影响到他们接受治疗的意愿和积极性。要让抑郁症被及时发现，让抑郁症患者得到积极的治疗干预，首先要突破社会的认知观。要实现这一点，需要医疗卫生部门以及相关社会组织，有针对性地推进相关科普和医疗，避免抑郁症边缘化乃至被污名化。

这方面，国家层面也在释放积极信号。去年9月，国家卫健委发布《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，从筛查、预防到治疗，给出了一套综合的解决方案，鼓励社会心理服务试点地区探索开展抑郁症防治特色服务。方案提出，到2022年，试点地区公众对抑郁症防治知识的知晓率达80%，学生对防治知识知晓率达85%；抑郁症就诊率在现有基础上提升50%，治疗率提高30%。此外，也有人大代表建议加强抑郁症防治工作，将抑郁症及心理咨询纳入医保门诊慢性病病种。这些都有利于提升抑郁症的社会防治水平。

行业名人疑似因抑郁去世，让人不胜唏嘘和惋惜。对于社会来说，看清名人悲剧中蕴含的某些具有普遍性的肇因，并据此更好凝聚预防悲剧重现的共识和力量，是更加重要之事。至少对于抑郁症，面对一再出现的相关性悲剧，以及不分人群和行业的分布情况，我们切不可再低估它发生的可能性。(草重)