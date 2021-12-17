新冠肺炎本土感染者普遍应用了中医药

本报北京12月16日电 （记者王美华）国家中医药管理局16日就近期中医药参与新冠肺炎疫情防控救治有关情况举行新闻发布会。国家中医药管理局国际合作司司长、新闻发言人吴振斗介绍，中西医结合、中西药并用是这次新冠肺炎疫情防控的一大特点，中医药在抗击疫情中发挥了独特优势和重要作用。

“目前，各地本土确诊病例和无症状感染者中，除个别特殊情况人员外，均普遍应用了中医药。”国家中医药管理局医政司副司长邴媛媛介绍，新冠肺炎疫情发生后，国家中医药局组织中医专家边救治边总结。对轻型、普通型患者以中医药治疗为主，改善患者发热、咳嗽、纳差、乏力等临床症状，减少向重症发展。对重型、危重型患者采用中西医结合治疗，“一人一策”，发挥中医药在退高热、促进肺部渗出吸收、改善胃肠道症状等方面的疗效，减缓或阻断重症向危重症发展，促进重症向轻症转变。

今年下半年发生的疫情，多由德尔塔变异毒株引发。国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组专家组副组长张忠德介绍，专家组经过综合分析研判认为，本轮疫情仍属于中医“疫病”范畴，中医的核心病因病机没有大的改变，还是属于湿毒郁闭，中医药为主治疗仍然是有效的。对于国内出现境外输入的奥密克戎病例，我们也非常关注，还是要抓住疾病的核心病机、症候演变规律，根据中医的疫病理论，结合发病季节、地域、人的体质特点进行辨证论治。