北京：引导市民在京过年 非必要不出京

人民网北京12月18日电 （记者张文婷）12月17日下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第一百三十六次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第八十七次会议召开，部署元旦、春节期间首都疫情防控工作。

会议指出，当前全球疫情大流行仍在高位运行，国内多地接连发生疫情，防控形势严峻复杂。元旦、春节期间人员流动更加频繁，又正值北京冬奥会和冬残奥会举办，做好疫情防控至关重要。

会议强调，要加强远端管控，严格外防输入。按照国务院关于加强口岸城市疫情防控工作的通知要求，严格落实入境人员、高风险岗位人员防疫措施和闭环管理。严格航班“熔断”机制，加强进口冷链食品全流程管理。严格执行查验48小时内核酸检测阴性证明、“北京健康宝”绿码等进返京政策，严格限制14日内有1例以上本土病例所在县（市、区、旗）、陆路边境口岸所在县（市、区、旗）旅居史人员进返京。统筹做好冬奥疫情防控，严格涉奥人员闭环管理，筑牢冬奥防疫与城市防疫双重屏障。

会议强调，要减少人员流动，最大限度降低聚集性风险。引导市民在京过年，非必要不出京。加强春运组织和自驾游管理，严格在途健康管理。按照“非必要不举办”原则，严控大型文艺演出、展销促销、体育赛事等聚集性活动，压减线下活动，倡导线上团拜。公园景区坚持“限量、预约、错峰”，市场、商超、餐饮机构、宾馆酒店和文体场所落实好测温扫码、通风消毒、佩戴口罩等常态化防控措施。

会议强调，要立足“四早”，从严抓好社会面管控。持续做好重点人群定期检测筛查，提升核酸流动检测、24小时检测能力，落实“早筛、快筛”要求。充分发挥发热门诊、诊所、药店“哨点”作用，严格落实平台登记、调查询问、追踪回访等全链条管理要求。社区是防控最前线，要坚持“快、严、准”，确保风险人员第一时间排查落位管控。抓好学校防疫，加强健康筛查。要强化信息发布，及时回应社会关切，做好“两节”政策解读和咨询，提醒市民做好个人防护。

会议强调，要做好在京过节服务保障，让防疫更好体现城市温度。加强生活必需品市场监测，确保价格稳定、供应充足。扩大公共文化供给，加大冬奥相关节目投放，丰富市民节日文化生活。保持节日期间疫苗接种服务不断档。做好留京师生、务工人员等留京群体生活服务和人文关怀。用好12345市民服务热线，对市民反映问题接诉即办。科学精准落实进返京管控措施，完善购票赋码通勤等救济机制。