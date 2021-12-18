春节期间是否就地过年？国家卫健委：要基于风险研判，全国不能“一刀切”

人民网北京12月18日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍科学精准做好元旦春节期间疫情防控有关情况，并答记者问。

还有两周就要到元旦，然后很快就到春节，在疫情常态化条件下，人口流动是否会存在风险？对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年回答是肯定的。

“但是对这种风险如何有效的防控，从防控原理看，主要在于制约风险的三大要素。”梁万年表示，一是要了解疾病和病毒的整个感染率、严重度、致死率情况；二是现有的卫生健康体系对此的抵抗力，比如发现、控制、救治的能力等；三是社会和公共卫生采取什么措施，包括政府、社会、部门和个人的一些干预措施等。

梁万年进一步表示，所以元旦和春节来临，人口是要流动的，在流动过程中肯定是有风险的，要基于这三个方面的要素进行风险研判。从专业的角度，可能有几个因素要考虑：

一是要承认元旦春节的人口流动是有风险的。因为人们接触频繁了，容易造成一些聚集，社交距离也在缩小，这样病毒很容易传播。

二是冬季本身就是传染性疾病尤其是呼吸道传染病的高发季节。人群在冬季的自我抵抗力，尤其是呼吸道传染病的抵抗力也是在下降的，更容易被感染。所以要认识到这些风险。

梁万年分析，从抵抗力的角度，中国也具备了很多有利的要素，比如说我国疫苗累计接种已经超过26亿多，人群有了一定的免疫力。比如现在发生的病例基本都是和境外有关系的，本土基本上是没有传染源存在，所以应该说本土基本上是安全的，只要把“外防输入”进一步做实做好，总体上是安全的。公众的健康素养，通过这两年的疫情防控，大家良好的健康生活方式和行为已经逐渐养成，比如戴口罩、勤洗手、通风、尽量减少聚集，这些已经成为大部分老百姓的自觉行动。同时相关部门有严格防范措施。“所以考虑到这些要素，我们对疫情的传播具备了一定的抵抗能力。”梁万年说。

梁万年表示，关于春节期间是不是就地过年的问题要基于风险研判，全国不能“一刀切”，各地基于刚才讲的三个方面的因素进行综合分析评估，因地制宜地出台相关政策。具体如下：

首先是要分类考虑，从全国来说，一些重点地区，特别是一些重点人群，还是要严格执行现行的一些防控政策。不能因为春节、元旦而改变本来的一些防控策略。对于高危人群，比如老年人、慢性病患者、孕妇还是倡导尽量减少不必要的出行和不必要的聚集。其他人员出行，倡导要做好相关的防护，切实履行自己是自己健康的第一责任人的责任。

第二个方面是分区。尤其中国的区域相当大，不能“一刀切”，比如现在处于疫情中高风险的区域，还有特殊区域比如口岸、边境的一些地方，北京在筹备重大活动，马上冬奥会、冬残奥会要开展的这些地区，还是要继续保持相对严格的管控措施。而其他地区，关键是要做好风险评估，综合考虑风险的等级，个人的免疫状态、疫情的形势来提出切实又有力度、又精准、又有温度的相关政策，切忌“一刀切”，要体现精准防控的要求。精准平衡疫情防控和春节团圆的关系，这实际上也是对各级政府尤其是地方政府一种治理能力的考验。那么做好风险评估首先是要发挥好相关专家的作用，特别需要指出的是，各地在考虑风险的时候，一方面要考虑输入，同时也要考虑输出，是两个风险作为全国“一盘棋”的整体考虑，各地在做风险评估的时候，输入和输出的风险都要给予考虑。另外应该给公众明确的指导，比如元旦、春运出行相关疫情防护的一些资料和参考。