面对新冠疫情 为什么中国能始终坚持“动态清零”

去年4月份以来，我国出现40多起聚集性疫情，均由境外输入造成。发现疫情、迅速排查、快速阻断，实现“动态清零”，是中国控制疫情的“法宝”。

那么，什么是“动态清零”？为什么中国能始终坚持“动态清零”？12月11日的国务院联防联控发布会上，相关部门专家就“动态清零”进行了解读。

“动态清零”是最佳选择

“‘动态清零’，是指当出现本土病例时，通过综合防控措施实现快速扑灭疫情。”国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，动态清零是现阶段我国疫情防控的最佳选择和总方针。

据介绍，“动态清零”包括三个方面：一是及时主动发现传染源。传染源包括患者、无症状感染者、可能携带病原体其他动物，主要是通过监测发热门诊的预警以及一些检测、主动筛查的手段，来发现传染源。二是发现病例后，快速采取公共卫生和社会干预措施，包括疫点的管控、密切接触者的管理、流行病学的调查，以及减少人群聚集等管控措施。三是有效救治，主要运用中西医结合等方法，有效救治患者，尽快、尽量阻止疫情的进展，防止轻转重，减少重症和死亡的发生。

梁万年强调，“动态清零”的总方针是追求最大限度地统筹社会经济发展和疫情防控。

最小成本最大防控成效

“动态清零”要求快速、精准，发现病例时，快速扑灭疫情。疫情发现之初的黄金24小时处置时间非常关键。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，在现阶段，我们立足抓小、抓早、抓基础，提升疫情防控和早发现的能力，发生疫情后，充分利用疫情发现之初的黄金24小时处置时间，在原来充分发挥检测队伍作用的基础上，进一步发挥流调和监督队伍的作用，突出“快”字，在疫情没有扩散之前，或者感染者还不具备传播能力之前，把密接者、次密接者找到，把可能的感染者提前管控住。

“动态清零”通过高效处置散发病例和聚集性疫情，实现以最小社会成本获得最大防控成效。

目标：一个潜伏期控制疫情

力争用一个潜伏期左右时间控制住疫情的社区传播，是当下我国“动态清零”总方针的体现。

应对病毒的不断变异、境外疫情输入风险不断加大，如何能够做到一个潜伏期控制疫情？

梁万年总结了“五个精准”。他进一步解释，一是精准发现传染源，主要通过核酸检测和筛查；二是精准识别密切接触者，主要通过流行病学调查和大数据技术；三是精准划定疫区，疫点、管控范围，主要通过综合性研判；四是精准采取防控措施，做到有效、能落地、有温度、可持续；五是精准平衡疫情防控和正常的生产生活的关系。

对奥密克戎仍能“动态清零”

“我国监测体系具备及时发现奥密克戎变异株输入病例的能力。”吴良有表示，奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，国家卫生健康委已组织有关单位密切跟踪奥密克戎变异株突变、传染性、致病性以及对疫苗免疫效果影响等最新研究，进行分析研判。

据介绍，在疫情初期，全员核酸检测是控制疫情最重要和最紧迫的一项工作，通过调集核酸检测的资源，满足疫情地区核酸检测需求，已形成了连续化的工作机制。截至目前，全国已经有11744家医疗卫生机构可以开展核酸检测工作。我们总体的核酸检测能力目前已经达到了每天单管单检2995万份，如果配之以“10混1”的检测方法，检测能力还能够实现倍增。

下一步，国家卫生健康委将严密跟踪奥密克戎变异株在全球的流行趋势，继续坚持“外防输入，内防反弹”的总体策略，严格落实入境人员和货物管理，严防奥密克戎变异株的输入和传播，加大对奥密克戎变异株的研究，为我国精准化防控和疫苗研发等工作提供科技支撑。(张佳星)