国家卫健委：严防奥密克戎变异株的输入和传播

12月11日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍近期新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作有关情况。针对奥密克戎变异株的相关情况，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有做了解读。

吴良友表示，国家卫生健康委高度重视奥密克戎变异株在传播力、致病性方面的变化，组织有关单位密切跟踪奥密克戎变异株突变、传染性、致病性以及对疫苗免疫效果影响等最新研究，进行分析研判。

“目前来看，奥密克戎变异株是否比德尔塔变异株具备更强的传播力和免疫逃逸风险，还需要进一步观察。奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，而且我国监测体系具备及时发现奥密克戎变异株输入病例的能力。”吴良友说。

吴良友介绍，下一步，国家卫生健康委将严密跟踪奥密克戎变异株在全球的流行趋势，继续坚持“外防输入，内防反弹”的总体策略，严格落实入境人员和货物管理，严防奥密克戎变异株的输入和传播，加大对奥密克戎变异株的研究，为我国精准化防控和疫苗研发等工作提供科技支撑。

关于对奥密克戎变异株的科学认知、流行风险，也会及时向社会公布。广大群众应该继续保持良好的卫生习惯，坚持科学佩戴口罩、勤洗手、不聚集等有效的防控措施，共同抵御新冠病毒变异株带来的风险。

吴良友特别强调，新冠病毒疫苗接种仍然是疫情防控工作的有效手段。国家卫生健康委将继续加快推进新冠病毒疫苗接种，引导60岁以上老年人加快接种，积极稳妥开展3-11岁人群疫苗接种工作，进一步提高重点人群接种率，为疫情防控工作赢得主动。(战钊)