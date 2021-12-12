如何理解“动态清零”？国家卫健委权威解读

12月11日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍近期新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作有关情况。国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年对我国“动态清零”防控策略做了权威解读。

梁万年介绍，“动态清零”是当前我国新冠肺炎疫情防控的总方针，它是指在现在的情况下，当出现本土病例的时候，我们所采取的综合防控措施的一种集成，来快速扑灭疫情，实际上是中国疫情防控经验的总结和提炼，也是现阶段我们疫情防控的一个最佳选择和总方针。

梁万年表示，从专业的角度、科学的角度来看“动态清零”的内涵，可以从以下几个方面来理解。

第一，怎么及时主动发现传染源。这种传染源包括患者、无症状感染者，甚至可能携带病原体的相关其他的动物，主要是通过监测发热门诊的预警以及一些检测、主动筛查的手段，来发现传染源。

第二，一旦发现有病例出现的时候，就要快速采取公共卫生和社会的干预措施，这些措施主要包括疫点的管控、密切接触者的管理、流行病学的调查，以及减少人群聚集等管控措施。

第三，有效救治。主要运用中西医结合等方法，来有效救治患者，尽快、尽量阻止疫情的进展，也就是防止轻转重，减少重症和死亡的发生。

梁万年强调，一，“动态清零”是个总方针，要追求快速，要追求精准，如果没有快、没有精准，就很难做到“动态清零”。

二，“动态清零”不是“零感染”，我们现在还没有能力不出现一例本土病例，但是我们有能力，也有信心，当发现有本土病例出现的时候，快速扑灭疫情，所以这是我们要特别强调的，不是追求“零感染”，而是要追求尽快把疫情扑灭。

三，“动态清零”不是躺平，不是任由疫情发展，而是控制它、切断它。

四，“动态清零”的总方针是追求最大限度地统筹社会经济发展和疫情防控。

此前，国家卫生健康委主任马晓伟在接受新华社记者专访时表示，“动态清零”是中国控制疫情的“法宝”。“坚持人民至上、生命至上，是我们一切防控举措的根本出发点和落脚点。现阶段我们仍将坚持‘动态清零’策略不动摇。”(战钊)