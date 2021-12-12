重中之重、总方针、有效手段：中国官方为当下防疫划重点

近期，中国局部地区发生由境外输入引起的本土小范围疫情。为何近期边境口岸城市多次出现“破防”？为什么要始终坚持“动态清零”？奥密克戎变异株来了，如何应对？

中国国务院联防联控机制11日举行新闻发布会，记者梳理发现，发布会详细解释了以上问题，同时点明了当下疫情防控的一个重中之重、一个总方针、两个有效手段。

一个重中之重：口岸

中国国家卫生健康委员会新闻发言人米锋在当天的发布会上介绍说，奥密克戎变异株进一步增加了疫情不确定性，中国“外防输入”压力持续增大。疫情防控，关键抓“防”，重点是守住国门、外防输入，“重中之重是口岸”。

疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年也表示，去年4月份以来，四十几起疫情几乎都和国外病例输入相关联，境外输入防控是重点。

虽然边境口岸城市被反复要求要筑牢防线，为何近期仍多次出现“破防”？对此，梁万年介绍说，中国的口岸、边境点多、线长、面广，尤其是一些陆路口岸，往往缺乏天然屏障，给疫情防控带来很大困难。同时，新冠病毒通过人、物都可以进行传播，防控增加了难度。

截至目前，内蒙古满洲里累计本土确诊病例524例，近日报告病例数呈现波动下降趋势。国家卫健委疾控局副局长吴良有指出，内蒙古满洲里疫情的病毒基因组测序分析显示，疫情是由一起新的境外输入源头引起，与之前内蒙古的疫情没有关联。

满洲里是中国北部的一个口岸城市，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，在医疗救治方面，针对口岸城市特点建立了患者后送和支援机制，在患者数量急剧增加过程中，及时启用200多公里以外的海拉尔人民医院，开放360多张定点医院床位，来缓解满洲里口岸医院压力。

据了解，10日，满洲里口岸医院已有5名患者治愈出院。“到目前为止，满洲里已经完成了12轮的全员核酸检测，正在开展第13次全员核酸检测。”郭燕红说。

一个总方针：“动态清零”

据发布会介绍，中国疫情防控进入第三阶段，即全链条精准防控“动态清零”阶段。怎样理解“动态清零”？为什么要始终坚持“动态清零”？

梁万年指出，“动态清零”是当前中国新冠肺炎疫情防控的总方针，是指在现在情况下，出现本土病例时，所采取的综合防控措施的集成，来快速扑灭疫情。

他进一步介绍说，“动态清零”的内涵可以从三个方面来理解。第一，怎么及时主动发现传染源。第二，一旦发现有病例出现，就要快速采取公共卫生和社会干预措施，主要包括疫点的管控、密切接触者的管理、流行病学的调查，以及减少人群聚集等管控措施。第三，有效救治。防止轻转重，减少重症和死亡发生。

他还特别强调，“动态清零”是总方针，要追求快速、精准，最大限度地统筹社会经济发展和疫情防控。“动态清零”不是“零感染”。“我们现在还没有能力不出现一例本土病例，但是我们有能力，也有信心，当发现有本土病例出现的时候，快速扑灭疫情。”他说，“动态清零”不是躺平，不是任由疫情发展，而是控制它、切断它。

吴良有也表示，要坚持“动态清零”总方针不动摇。元旦春节即将来临，疫情传播风险加大，需要在“科学精准”上下更大功夫，努力在最短时间内控制住疫情。

两个有效手段：核酸检测、疫苗接种

近期，奥密克戎变异株的出现，引发全球关注，如何应对？据发布会透露，核酸检测、疫苗接种仍是疫情防控工作的有效手段。

吴良有指出，奥密克戎变异株是否比德尔塔变异株具备更强的传播力和免疫逃逸风险，还需要进一步观察。奥密克戎变异株不影响中国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，而且中国监测体系具备及时发现奥密克戎变异株输入病例的能力。

郭燕红也表示，随着变异毒株不断出现，中国现在的核酸检测仍然是发现病毒的有效方式。截至目前，已经有30个省份，将核酸检测价格单人单管下降到40元(人民币，下同)以下，混检降到10元以下，来有效降低民众核酸检测的负担。

吴良有在发布会上再次强调了疫苗的作用，“新冠病毒疫苗接种仍然是疫情防控工作的有效手段”。

据国家卫健委数据，截至12月10日，中国新冠病毒疫苗已经完成全程接种116249万人，全程接种覆盖人口比例达到82.5%，完成加强免疫接种12058万人。

吴良有说，下一步，国家卫健委将继续加快推进新冠病毒疫苗接种，引导60岁以上老年人加快接种，积极稳妥开展3至11岁人群疫苗接种工作。

关于老年人和3至11岁儿童，这“一老一小”人群接种新冠疫苗的不良反应情况，中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆在发布会上介绍说，60岁以上老年人的不良反应报告发生率低于60岁以下的成年人群，3至11岁儿童的严重不良反应发生率低于青少年和成人。在报告上的不良反应当中，老年人跟儿童一样，一般反应占绝大多数，异常反应只是一小部分。(谢雁冰)