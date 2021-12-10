推动老龄事业高质量发展（权威发布）

日前，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（以下简称《意见》）正式发布。12月9日举办的国新办新闻发布会上，有关部门负责人介绍了相关情况。

建立基本养老服务清单制度

民政部养老服务司负责人李邦华表示，《意见》首次在中央层面部署建立基本养老服务清单制度，是贯彻落实党的十九届五中全会提出的关于健全基本养老服务体系的重要举措。

李邦华说，在不同层次的探索和实践中，至少形成了3个方面的共识。第一，基本养老服务是管基本，要聚焦服务老年人的失能照护和生命安全等基本需要，做到尽力而为、量力而行。第二，基本养老服务是面向全体老年人，但是也要优先保障特殊困难老年人的需要。第三，基本养老服务由政府主导提供，非基本养老服务由市场调节，形成以家庭为基础，市场、社会、政府各司其能的新型养老模式。

“《意见》提出要建立全国范围内跨部门互认的老年人能力综合评估制度，这也非常重要。”李邦华说，把老年人的综合能力及其他相关情况评估清楚了，有助于确定服务对象和服务方案，是建立基本养老服务清单制度的基础。

居家、社区、机构三种服务融合衔接

如何实现居家、社区和机构3种养老服务模式相协调？李邦华介绍，主要通过发挥居家上门服务、老年人到社区服务，以及养老机构发挥支撑作用等方式。

在居家服务方面，重点推进家庭养老床位。通过把养老机构的专业服务递送到家庭、递送到老年人身边和床边，让他们享受养老机构的服务。在社区养老服务方面，重点推进老年餐桌、日间照料、短期托养、互助服务等服务形式，让老年人从家门口走到小区门口就能够享受到养老服务。在养老机构方面，一方面养老机构要提质增效，增强对失能失智老年人照护的能力。到2025年，全国养老机构的护理型床位要达到55%。同时，也鼓励养老机构把院门打开，主动积极上门提供服务，为社区老年人提供服务，实现居家、社区、机构3种服务各展所长，同时相互融合、相互衔接，形成综合的服务模式。

“《意见》当中，贯穿始终的一个主线就是将积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。”国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任王建军说。

王建军表示，树立积极老龄观既要充分认识人口老龄化带来的问题和挑战，更要深入挖掘老龄社会潜能，激发老龄社会活力。健康老龄化主要是指从生命早期开始，对所有影响健康的因素进行综合、系统的干预，营造有利于老年健康的社会支持和生活环境，以延长健康预期寿命，维护老年人的健康功能，提高老年人的健康水平。

推动老龄工作任务落地见效

王建军表示，《意见》聚焦老年人的现实需要，针对各方关注的养老服务、健康服务、社会参与、产业发展、权益保障等问题，明确了新时代老龄工作的重点任务，通过创新和完善政策举措，建立制度框架，推动老龄工作任务落地见效。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼介绍，工信部开展互联网应用的适老化改造，已对173家网站和手机应用完成改造，解决了老年人看不懂、学不会、用不好的问题。下一步，将出台更多更好的政策，出台更多更好的标准和规划，持续推进老年用品和服务创新，更好地满足老年人多元化、多层次的需求。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司负责人汪科表示，住房和城乡建设部将结合城市更新、城镇老旧小区改造等工作，大力推进老年宜居环境建设，加快构建老年友好型社会。

“我国老年人规模大，面临挑战的同时也蕴含着发展机遇，银发经济就是其中的重要方面。”国家发展改革委社会发展司负责人郝福庆说，积极培育银发经济，要进一步制定老年用品和服务目录、质量标准，加大老年产品的研发制造，积极开发适合老年人使用的智能化产品。打造一批创新力强、品质优良、标准规范的具有全国影响力的“为老服务优质品牌”，引导老龄产业集群发展。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 14 版）