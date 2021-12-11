我国本土疫情形势如何？未来防控重点有哪些？这场发布会都讲清楚了

今天（12月11日），国务院联防联控机制新闻发布会召开。12月以来，我国新一轮疫情新增本土确诊病例主要集中在口岸城市及临近地区。目前，全国疫情形势如何？奥密克戎变异株对疫情防控是否有影响？发布会要点一文速览↓↓↓

本轮满洲里地区的疫情与之前疫情没有关联

根据内蒙古满洲里疫情的病毒基因测序分析显示，本轮疫情是由一起新的境外输入源头引起，与之前内蒙古的疫情没有关联。本轮关联疫情首先在内蒙古呼伦贝尔满洲里发现病例，共波及4省6市。

目前，满洲里当地疫情仍处于持续发展阶段，近日报告病例数呈现波动下降趋势，疫情发展走势还需要密切观察。

截至12月11日8时，满洲里疫情累计收治患者529例，累计重症29例，重症率为5.5%，目前轻症病例居多，昨日首批5名患者已治愈出院。

近期疫情局部散发和小规模聚集性特征并存

目前全国疫情形势总体平稳，近期局部地区发生由境外输入引起的本土小范围疫情。

·黑龙江哈尔滨市疫情风险有所降低，近日仅有散在的零星病例报告。通辽市、齐齐哈尔市、石家庄市和北京市已连续5天以上未出现新增病例，疫情得到较好控制。

·云南陇川疫情波及范围局限，已基本得到控制。

·上海、浙江和江苏三地疫情病例的病毒基因组序列高度同源，为同一起关联疫情。目前，上海疫情总体比较平稳。

·浙江绍兴、宁波和杭州疫情发展较为迅速，病例间传播关系相对清晰，主要涉及家庭和人群聚集场所。

·陕西疫情目前仅发现散在个案，未出现扩散传播情况。

总体看来，近期国内疫情呈现传播链条多，局部散发和小规模聚集性特征并存的情况。

“奥密克戎”不影响我国主流核酸检测试剂敏感性和特异性

当前，新冠肺炎疫情全球大流行仍处于发展阶段，周新增确诊病例继续超过400万例，死亡率出现上升，奥密克戎变异株进一步增加了疫情不确定性，我国“外防输入”压力持续增大。

根据国内有关机构对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。病毒变异没有对检测敏感性造成影响，核酸检测依然是发现新冠病毒感染者的关键技术手段。

截至目前，全国共有11744家医疗卫生机构开展新冠病毒核酸检测服务，全国总体核酸检测能力达到单管单检2995万份/天。如果进行10∶1混样检测，核酸检测能力还能够实现倍增。

疫情防控重中之重是口岸

12月以来，我国新一轮疫情新增本土确诊病例主要集中在口岸城市及临近地区。疫情防控，关键是抓“防”，重点是守住国门、外防输入，重中之重是口岸。

“动态清零”不是躺平

在发布会上，国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年还对“动态清零”的内涵进行了解释。

“动态清零”不是“零感染”，现在还没有能力不出现一例本土病例，但是有能力，也有信心，当发现有本土病例出现的时候，快速扑灭疫情。不是追求“零感染”，而是要追求尽快把疫情扑灭。

“动态清零”不是躺平，不是任由疫情发展，而是控制它、切断它。

做好防护！节假日疫情传播风险较大

元旦、春节即将来临，疫情传播风险较大。要在科学精准防疫上下更大功夫，发现一起疫情，就彻底扑灭一起，确保大家度过一个健康、平安的节日。