国家卫健委：上海、浙江和江苏三地疫情病例为同一起关联疫情

人民网北京12月11日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍近期新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，目前全国疫情形势总体平稳，近期局部地区发生了由境外输入引起的本土小范围疫情。内蒙古满洲里疫情的病毒基因组测序分析显示，疫情是由一起新的境外输入源头引起，与之前内蒙古的疫情没有关联。

吴良有指出，本次疫情首先在内蒙古呼伦贝尔满洲里市发生病例，随后在内蒙古呼伦贝尔市内的两个区旗、内蒙古通辽市、黑龙江齐齐哈尔市、哈尔滨市、河北石家庄市和北京海淀区等地发现关联病例，共波及4省6市。

吴良有进一步指出，目前，满洲里当地疫情仍处于持续发展阶段，近日报告病例数呈现波动下降趋势，疫情走势还需要密切观察。黑龙江哈尔滨市疫情风险有所降低，近日仅有散在的零星病例报告，昨天没有新增病例报告。通辽市、齐齐哈尔市、石家庄市和北京市已经连续5天以上未出现新增病例，疫情得到较好控制。云南陇川疫情波及范围局限，病例均为同一所学校的师生，未发现校外相关病例，病例基因组测序显示均为同一传播链，疫情已基本得到控制。上海、浙江和江苏三地疫情病例的病毒基因组序列高度同源，为同一起关联疫情。目前，上海疫情总体比较平稳，连续3天没有新增病例；浙江绍兴、宁波、杭州三地疫情发展较为迅速，病例间传播关系相对清晰，主要涉及家庭和人群聚集场所，相关风险区域管控和风险人员排查工作正在进行中。陕西疫情目前仅发现散在个案，没有出现扩散传播情况。

吴良有表示，总体来看，近期国内疫情呈现传播链条多、局部散发和小规模聚集性特征并存的情况。疫情发生后，国务院联防联控机制综合组第一时间派出工作组，赶赴内蒙古、云南、江苏、浙江等省，会同疫情发生地建立一体化、扁平化的指挥体系，推动流调溯源、社区管控、核酸检测等措施落地落实，防止疫情进一步蔓延扩散。