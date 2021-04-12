国家卫健委：坚决纠正强制接种新冠疫苗现象

昨天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫健委相关负责人表示，针对近期个别地方在新冠疫苗接种工作中出现的“一刀切”强制要求全员接种的做法，必须坚决予以纠正。

我国目前正在按梯次对重点地区、重点人群、重点城市加快推进新冠疫苗接种，截至4月10日，全国累计报告接种新冠疫苗16447.1万剂次，接种总剂次数位居全球第二。国家卫健委疾控局副局长吴良有说，新冠疫苗接种工作中存在简单化问题，反映了个别地区组织管理工作还不够精细、精准。国家卫健委将继续加强对各地的指导，要求各地提升新冠病毒疫苗接种管理和组织水平，加强对接种人员的培训，合理设置接种单位，依法依规组织开展新冠疫苗配送，通过精确预约安排接种人数和接种时间，对人员有效分流、防止聚集，按照预防接种工作相关规范要求做好全流程操作。“在工作中要坚持应接尽接和自愿原则相结合，在充分告知的基础上，引导并鼓励群众积极接种、主动接种，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。”吴良有说。

近期，全球疫情再次反弹，我国边境城市瑞丽也出现了聚集性疫情。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，瑞丽疫情带来了两点启示：首先全球新冠疫情仍处在大流行的高水平流行阶段，境外输入压力没有减轻，由境外输入造成局部疫情扩散的风险依然存在；同时，虽然我国经历了严冬和春节人员流动的大考，但常态化防控措施一点也不能放松。

“在应对新冠肺炎疫情当中，疫苗是非常重要的防控策略，”吴尊友说，每个个体在接种疫苗以后会产生抗体，能对自己起到保护作用，但对群体的保护效果需要接种个体达到一定比例。不同传染病所需要的接种率的临界值是不一样的，传染性越强，需要接种的比例就越高。对新冠病毒肺炎来说，接种人数需要达到人群的70%至80%才能产生群体保护效果。

对于接下来的五一长假，吴尊友提醒，假期期间不要组织和参与大规模的聚会、聚餐等聚集性活动，在旅行途中，要落实好常态化疫情防控措施，在确保安全的前提下享受美好的假日时光。（记者 杨绪军 孙乐琪）