梁万年：首次发现的病例不等于“零号病例” 病毒溯源难点在于偶然性

人民网北京3月31日电 （张文婷）今日，中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究中方专家组就联合研究报告有关情况举行发布会。清华大学教授、联合研究中方专家组组长梁万年就新冠病毒溯源的难点问题进行了详细解答。

他表示，病毒溯源的难点在于病毒从动物或者从某一个载体进入到人这个界面具有很大的偶然性。“甚至随机的概率是特别强的，偶然性是它的一个显著特点。”

“溯源一个很重要的途径，就是要千方百计地找到最早的那个病例，我们称之为‘零号病例’。”梁万年说，需要解释的一个概念是，武汉这次报告的病例，是首次发现的病例，并不意味着它就是溯源上所追寻的那个“零号病例”。从真正的溯源角度，要千方百计地去寻找从动物到人身上的第一个界面发生的病例。“但如果他是隐性感染，是不典型的病人，甚至感染后没有症状，就无法找到他，所以难度是非常非常大的。”

“反过来说，从动物当中去找，比如在蝙蝠当中找冠状病毒。找到它并不意味着蝙蝠就是最根本的宿主，那病毒又是从哪来的？这又是一个极具概率的事件。“梁万年进一步解释说，我们不可能把所有的动物都查一遍，都是随机性地捕捉动物以后去检测。检测的时机、检测采样的部位，采样期间它携带的毒量够不够检测出来等问题都会对结果产生影响。

“总之，这是个非常偶然的问题，但这个事情是必须要做的。科学就是要对这种概率性极小的事情，用科学的方法、严密的逻辑和思路，努力地去研究。虽然这很困难，但这是科学家的责任。”梁万年强调。