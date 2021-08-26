完成疫情处置任务！联防联控机制江苏工作组人员全部撤离江苏

国家卫健委官网截图

人民网北京8月26日电 （记者张文婷）据国家卫健委官网消息，经过一个月阻击新冠肺炎疫情的奋战，江苏南京市全域已降为低风险地区，扬州市社区层面风险已基本消除。8月26日，国务院联防联控机制综合组江苏工作组人员全部撤离江苏。

7月20日，南京禄口国际机场暴发与境外输入关联疫情，根据国务院联防联控机制要求，国务院联防联控机制综合组于7月23日派出雷海潮任组长、沈洪兵任副组长的工作组赴江苏省指导疫情应急处置工作。工作组先后在南京、扬州等地开展指导工作。协助当地组织全员核酸筛查，南京市和扬州市分别实现了两天一轮次和一天一轮次的高频筛查；迅速查明两市传染源头和感染路径；除中高风险地区外，增划封闭管控重点区域，防止疫情扩散蔓延；指导开展南京禄口国际机场等重点场所终末消毒，消除传染隐患；组织南京和扬州对密接人员应隔尽隔、集中隔离；指导无疫小区创建，在村居建立公共卫生委员会，改善基层卫生治理；坚持中西医并重，开展规范化同质化诊疗，深入指导院感防控，重症危重症患者已清零。

南京禄口国际机场疫情是一起德尔塔变异毒株输入国内引发的突发公共卫生事件，是继武汉疫情之后波及国内范围最广、感染人数较多的疫情。事实证明，国内去年以来形成的新冠肺炎疫情处置经验和方法完全能够应对德尔塔毒株。在坚持基本经验和处置方法的基础上，也需要总结反思，与时俱进，不断优化丰富完善抗疫措施与技术，把外防输入、内防反弹的总体要求落到实处。