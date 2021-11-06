国家卫健委：本次疫情波及20省44市 由多个不关联的境外源头引起

人民网北京11月6日电 （记者张文婷）今日，国务院联防联控机制就进一步做好外防输入有关情况举行发布会。发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，我国多地报告输入性本土疫情，涉及多个口岸，发现多条传播链条。截至11月5日24时，疫情波及20个省份，叠加冬春季季节因素，防控形势严峻复杂。

本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，自10月17日以来到11月5日24时全国累计报告感染者918例，波及20省44市，病毒基因测序和流调溯源结果显示，本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起，疫情发生以来各地坚决贯彻落实党中央国务院的决策部署，迅速行动、担当尽责，做了大量坚实、细致的工作。

黑龙江等地疫情仍在发展中

据吴良有介绍，目前，陕西、湖北、湖南等省已经连续12天以上无新增病例，疫情在较短时间内得到了迅速有效控制。

浙江、江苏近日出现零星病例，但没有出现社区传播的迹象。

内蒙古、北京、贵州、山东等省区防控效果正在逐步的显现。社区传播已经得到基本的控制。

甘肃、青海、宁夏、云南德宏等地疫情低水平波动，不排除社区续发的风险，但疫情外溢的风险较低。

黑龙江、河北、河南、江西、四川、重庆、辽宁大连等地疫情仍在发展中，需要密切关注疫情的走向。

吴良有称，总体上，本次疫情呈现传播链条多、传播速度快、传播范围广的特点，“外防输入、内防反弹”的防控形势依然严峻复杂。

他表示，国家卫生健康委将密切关注相关进展情况，会同有关部门指导各地落实联防联控机制部署，持续加强疫情监测，加强病例和管控人员的流行病学调查。严格落实风险地区、风险人员的管控措施，加强医疗机构和集中隔离点的管理，严防次生疫情风险，推动各项措施及时落实到位，尽快有效控制疫情。