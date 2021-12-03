2021年国家医保药品目录调整结果公布 74种药品新增进入目录

国家医保局2021年国家医保药品目录调整新闻发布会现场。 人民网记者 乔业琼摄

人民网北京12月3日电 （记者乔业琼）今日，国家医疗保障局召开新闻发布会，公布2021年国家医保药品目录调整结果。

国家医保局医药服务管理司司长黄华波介绍，本次调整，共计74种药品新增进入目录，11种药品被调出目录。从谈判情况看，67种目录外独家药品谈判成功，平均降价61.71%。

调整后，国家医保药品目录内药品总数为2860种，其中西药1486种，中成药1374种。中药饮片仍为892种。

本次调整，主要有以下特点：

一是坚持“保基本”的功能定位。将基金可承受作为必须坚守的“底线”，在此基础上尽最大努力弥补药品保障短板，重“雪中送炭”大于“锦上添花”，满足广大参保人基本用药需求。

二是支持新冠疫情防控。紧盯国家重大公共卫生事件用药需求，高度重视新冠肺炎治疗药品的保障工作，及时将相关治疗用药纳入支付范围，以实际行动助力疫情防控。

三是助力药品保障“升级换代”。通过引导药品适度竞争、调出药品或目录内药品再降价，腾出来的基金空间用于购买性价比更高的药品，实现同治疗领域内药品的替代升级。同时将一批罕见病用药纳入目录，极大缓解了患者经济负担。

四是取消部分药品的支付限定，扩大受益人群。本次调整新纳入的药品，绝大多数品种支付范围一律与说明书保持一致。同时，在保证基金安全的前提下，也取消了目录内原有部分药品的支付限定，大幅提升药品可及性和用药公平性。

五是惠及的治疗领域广泛。新纳入药品精准补齐肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病、妇女儿童等用药需求，共涉及21个临床组别，患者受益面广泛。

黄华波表示，自国家医保局成立以来，已连续4年开展国家医保药品目录调整工作，累计将507个药品新增进入全国医保支付范围，同时将一批“神药”“僵尸药”调出目录，引领药品使用端发生深刻变化。连续开展6批国家组织药品集中带量采购，中选药品平均降价53%。

中国药学会发布的《中国医保药品管理改革进展与成效蓝皮书》显示，自2018年以来，医保药品在医疗机构药品使用占比逐年上升，主导地位进一步巩固，临床用药合理性得到改善。常用药价格水平明显下降，重大疾病和特殊人群用药保障水平明显提高。创新药进入医保速度加快，周期大幅缩短，患者可及性明显提高。通过集中带量采购和目录准入谈判“组合拳”，显著降低了群众用药负担。