多款抗病毒创新药物进入医保目录 更多HIV及病毒性肝炎患者获益

加强对重大传染病防控，努力控制和降低流行水平中国努力的方向之一。

国家医保局3日正式发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》(以下简称，2021版国家医保药品目录)中，抗病毒治疗用药备受关注，其中，丙通沙(索磷布韦维帕他韦片)、夏帆宁(来迪派韦索磷布韦片)取消了医保适应症的限制；必妥维(比克恩丙诺片)、沃士韦(索磷维伏片)首次参与谈判即获医保准入。

在中国法定报告传染病中，乙类传染病——病毒性肝炎病例数最多。“无论是防还是治，中国已具备了消除病毒性肝炎危害的主要条件。特别是近年来‘丙肝可治愈’的突破，有力地加速了病毒性肝炎的防控进程。现在的关键是要通过社会动员，实现患者的早诊早治和应治尽治。”中山大学附属第三医院肝脏病医院副院长、感染性疾病科主任高志良教授当日对记者说。

此次医保目录中，丙通沙适应症得到“扩容”，能够用于泛基因型丙肝患者的治疗，降低了患者检测繁琐程度和费用负担；沃士韦作为挽救治疗的方案进入医保，未来，很多难治的慢性丙肝病毒感染者将有机会实现治愈。

“很高兴地看到通过今年的医保谈判，越来越多国内外指南推荐的丙肝创新药物被纳入了医保目录。”高志良表示，医保目录的此次更新有望更全面地满足丙肝患者的治疗需求，希望更多患者能因此获益。

近年来，中国HIV病毒感染控制在低流行水平，临床诊治水平不断提高。抗病毒治疗使得HIV感染者寿命得到显著延长。中国科学院院士、解放军总医院第五医学中心原感染性疾病诊疗与研究中心主任王福生介绍：“近年来，HIV感染者主要以性传播为主，晚期的病人占一定的比例。因此，选择疗效好、副作用小且服用方便的药物显得十分重要。”继2019年国家医保目录纳入了捷扶康后，此次，相关指南推荐的治疗药物必妥维也进入了新版医保目录，将能够帮助更多HIV感染者使用到新的治疗药物，进一步提高临床治疗效果。(记者 陈静)