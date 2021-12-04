新增74种药品，平均降幅超60%。12月3日，2021年国家医保药品目录调整结果公布：共计74种药品新增进入目录，11种药品被调出目录。2021年国家医保药品目录内药品总数2860种，将于2022年1月1日执行。

在罕见病脊髓性肌萎缩症治疗药物的谈判中，医保药品谈判再现“灵魂砍价”。在这场谈判中，双方用了一个半小时，企业谈判代表进行了8次商量。

《新闻1+1》邀请国家医保局医药服务管理司司长黄华波，共同关注：国家医保药品目录，艰难“上新”！

今年医保药品目录谈判成功率和降价力度均创新高，原因有哪些？

国家医保局医药服务管理司司长 黄华波：这次谈判成功率和(价格)降幅(均创新高)，既是意料之外，也是情理之中。有四方面原因：

①医保方和企业方的目标是一致的，大家都想把药品谈进来。谈进来就是双赢，甚至是三赢四赢，而谈不进来大家都没有好处。

②中国医保方有多个优势。一是市场优势，中国人口多，市场大，对企业的吸引力也很大，医保是用全国的用量来进行谈判。二是体制优势，全国医保药品目录由国家层面统一负责，这样有更大的体量和能力进行谈判。三是政策优势，药品进医保后有很多优惠政策。

③医保谈判自身工作的改进，更加具有科学性、规范性、透明性和互动性。

④多年谈判经验，避免了一些技术上的错误导致谈判失败。

进医保目录的药品，可以谈到世界最低价

国家医保局医药服务管理司司长 黄华波：我们在谈判过程中，企业一再说(谈判报价)已经比世界最低价还要低。我们在测算时也有这方面的参照，就是(参照)世界最低价。

医保药品谈判，最难的不仅仅是价格，还有对药品的评价

国家医保局医药服务管理司司长 黄华波：对进入国家医保目录的药品进行五个维度的评估，包括药品的创新性、有效性、经济性、安全性和公平性，最后还要将五个维度进行综合平衡。比如今年我们采取打分的方法，每个维度有多少权重，每个维度后面还有几个小维度，这是(形成)一个综合结果。对药品评价难在哪里？就是这一套评价方法、评价指标还有评价的人，都需要不断完善。

成功纳入医保目录的罕见病用药，为何使用人群少，还要进医保？

国家医保局医药服务管理司司长 黄华波：今年谈判有两个原则，一个是保基本原则，这是底线；另外确立了谈判的基本思路，就是保障重点、突出重点、补齐短板、优化结构、鼓励创新。这些罕见病用药，实际是(一种)临床短板，虽然有的时候(有些罕见病的)病人比较少，但是对于病人家庭和病人本身来说，就是百分之百的事情。今年能把几个罕见病用药谈进来，这是很大的成绩。虽然价格相对于有些药品高一点，但经过药物经济学测算，总体价格还是可以的，都在我们的红线以内。