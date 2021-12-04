医保目录再升级，受益人群再扩大

这是一份医保年末红利——74种新药新增进入目录、首次纳入高值药品、降价幅度与谈判成功率再创新高，3日公布的新版国家医保药品目录聚焦提升重大疾病保障水平，织密人民群众医疗防护网。

进一步满足肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病等用药需求。此次医保目录及时纳入一批新药、好药，新增药品填补一些领域的保障短板，在将乳腺癌、胃癌、骨髓瘤等药品保障提高到国际主流用药水平的同时，兼顾罕见病治疗药物，彰显基本医保的公平性与普惠性。

“天价药”开出“平民价”，此次医保药品目录谈判首次纳入高值药品，价格降幅力度可谓空前。当前，我国医保基金筹资水平和保障能力仍有限，国家医保药品目录调整工作首要原则仍是“保基本”，尽力而为、量力而行，找到一个绝大部分患者都能够用得起的价格，在可持续的基础上不断提高人民群众健康保障水平。

升级后的新版医保目录大幅提升药品可及性和用药公平性，对于推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，健全药品供应保障体系，规范药品生产流通秩序，引导我国医药产业健康发展将产生重大意义。（新华社记者赵久龙、彭韵佳）