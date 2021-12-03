全程接种疫苗 重症发生风险降低88%

今夏，一起因德尔塔毒株输入国内，从南京禄口国际机场发端，经扬州、张家界等地蔓延至全国多地的疫情引起广泛关注。

在这场疫情中，不乏接种新冠疫苗的患者，疫苗的保护效果究竟如何？灭活疫苗究竟能多大程度降低德尔塔导致的新冠肺炎重症发生率？

12月2日，这一问题有了部分答案。当日，在南京医科大学（以下简称南医大）—白俄罗斯国立医科大学举行的新冠疫情学术研讨会上，南医大公共卫生学院院长王建明教授在主题报告中透露，今年7至8月，该院与定点收治新冠肺炎患者的南京市公共卫生医疗中心合作，对南京禄口国际机场新冠疫情关联的476例江苏确诊病例进行研究后发现，“与未接种者相比，全程接种2剂灭活疫苗的患者，发生重症的风险降低88.3%；仅接种1剂疫苗，对重症发生无显著保护作用。”

王建明介绍，所有病例均是大于18岁的成人，经过PCR核酸检测证实为感染了新冠病毒，且均感染德尔塔毒株。

“我们根据患者接种的疫苗剂次和时间，将患者分为三类。”王建明介绍，这三类中，一类是未接种组，即从未接种疫苗或虽已接种1剂但接种时间至感染时间短于14天；二是未完全接种组，即仅接种了1剂疫苗且接种至感染的时间长于14天，或已接种2剂疫苗但第二剂接种的时间至感染时间短于14天；三是全程接种组，即已接种2剂疫苗且第二剂接种的时间至感染时间长于14天。

研究发现，476例住院患者中，42名为重症，重症比例8.8%。重症组中位年龄69.5岁，显著大于非重症组的51岁。重症组患有基础疾病，如高血压、糖尿病、心脏病、慢阻肺的比例显著高于非重症组。重症组有61.9%的患者有发热现象、19.1%的人呼吸急促，这也明显高于非重症组。

“重症组未接种、未完全接种、全程接种新冠疫苗的比例分别为64.3%、30.9%、4.8%。非重症组未接种、未完全接种、全程接种比例分别为36.2%、21.2%、42.6%。”王建明说。同时，重症组的C反应蛋白、降钙素原、IL-6等指标的基线值高于非重症组。

接种与未接种新冠疫苗的患者，重症发生率到底有多少差异？王建明出示的一串数据引人关注，“未接种者重症率达14.7%，未完全接种者重症率12.4%，全程接种者重症率1.1%。”

研究进一步显示，以未接种组为参照，完全接种新冠疫苗可降低94%的重症风险；18—59岁人群完全接种可降低88%的重症风险；男性完全接种降低86%的重症风险。

值得关注的是，此次研究中的无基础疾病、大于60岁的女性全程接种者，均无重症发生。

“全程接种新冠灭活疫苗可有效预防德尔塔毒株引起的重症发生风险。但部分接种疫苗，即未完全接种预防重症的效果不显著。”王建明指出。