医保目录“上新”了！2022年1月1日起执行

国家医保局近日公布2021年国家医保药品目录调整结果。本次调整中，共计74种药品新增进入目录，包括谈判调入的67种独家药品和直接调入的7种非独家药品，谈判成功的独家药品平均降价61.71%，另有11种临床价值不高的原目录内药品被调出。调整后，新版医保药品目录内药品总数2860种，将于2022年1月1日执行。

国家医保局相关负责人表示，本次调整实现部分目录内药品再次降价，为性价比更高的药品腾出基金空间，实现药品保障升级换代。同时，在保证基金安全的前提下，部分药品的支付限定被取消，新纳入药品精准补齐肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病、妇女儿童等用药需求，扩大受益人群，大幅提升药品可及性和用药公平性。

为更好满足患者对新上市药品的需求，本次医保目录调整中着重增加了近年来新上市的药品。以甘露特钠胶囊为例，该药品是中国原创、国际首个靶向脑—肠轴的阿尔茨海默症治疗新药。“药品进入医保释放出国家支持新药、以患者需求为中心的鲜明导向，进一步增强了企业开展新药物研发的信心。”“九期一”研发生产企业、绿谷（上海）医药科技有限公司常务副总经理李金河说。

抗流感新药速福达在获批8个月后通过谈判纳入医保，这是20年来获批治疗流感的首个也是唯一一个单剂量口服药物。“在流感和新冠病毒‘双流行’的严峻形势下，高效创新抗流感药物在国内刚获批上市即被纳入国家医保目录，体现了国家为造福更多患者所做的努力。”上海交通大学医学院附属第九人民医院感染科主任许洁教授表示。

公众关注某120万元一针的“抗癌神药”为什么没进医保？“目录调整首要工作原则是‘保基本’，基金测算工作是实现‘保基本’的重要防线。在整个基金测算工作中，职责定位是充分评估基金和患者的负担水平，测算给出可承受的建议支付标准。”2021年国家医保谈判药品基金测算专家组组长郑杰介绍，120万元一针的“抗癌神药”因价格远超基金承受能力和老百姓负担水平，不具备经济性而未通过评审，未来，国家医保局会继续杜绝天价药进医保，守好老百姓保命钱。

在今年的调整中，国家医保局严格把握药品的经济性，经初步测算，新增的74种药品预计2022年增加的基金支出，与目录内药品降价等腾出的基金空间基本相当，因此近期不会明显增加基金支出。从患者负担情况看，相比原市场价格，通过谈判降价和医保报销，本次谈判预计2022年可累计为患者减负超300亿元。

“有人认为谈判就是杀价，越低越好，这是曲解。基金测算追求的不是最低价，而是合理价。”郑杰表示，结合我国城乡居民人均可支配收入等，综合考虑患者个人负担可承受能力，通过测算找到一个绝大部分患者都能够用得起的价格，最大范围惠及百姓，这样谈判才有意义。按照限定的支付范围，目前国家医保目录内所有药品年治疗费用均未超过30万元。

原标题：医保目录“上新”扩大受益人群