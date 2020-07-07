别再“趁热吃”了，当心食管癌变

俗话说“民以食为天”，中国人爱吃，在日常生活中，很多人吃饭时还喜欢“趁热吃”。比如爱喝功夫茶的潮汕人，冲茶的温度要超过90℃，只有滚烫的时候喝才叫“趁热”，而据统计，潮汕是食管癌的六大高发地区之一。虽然食管癌与遗传、饮酒等很多因素有关，但潮汕人民爱“趁热”喝功夫茶的习惯，和食管癌的高发脱不开关系。不仅喝热茶如此，吃刚出锅的美食，一边吹气一边吃看似很香，殊不知一口下去不仅烫嘴，还有可能致癌。

中国是食管癌发病率和死亡率最高的国家，其发病率居我国各类恶性肿瘤第五位，属于高发病例。发病原因也有很多，其中饮食习惯是增加食管癌风险的因素之一。

很多人平时因为工作、生活习惯的关系，会出现吃饭速度非常快、咀嚼不细致、吃烫食等情况。然而，吃特别烫的食物很容易造成食管黏膜损伤，反复吃烫食不仅会造成反复损伤，久而久之还会使黏膜造成一般性炎症，并逐渐发展为增生性病变，包括轻度增生、中度增生和重度增生。

食管癌还有其他致病因，但无外乎都与我们的饮食有着密不可分的关系。例如：吃粗糙的食物、霉变的食物、营养不良等等，因为霉变的食物中容易产生黄曲霉素或者亚硝酸盐，它们会对食道造成化学性损伤，这种损伤会直接形成点状病变，然后面积越来越大，直至癌变。

应该如何从日常饮食入手预防癌变？

1.吃饭时温度最好不要太烫，一般40℃左右是比较合适的。

2.吃饭的速度不要很快。

吃饭太快、太烫，不但对食管有一定的伤害，对整个消化系统也有损伤。即使癌症没有找上门，脆弱的食管在经过反复烫伤之后，也会出现炎症、溃疡等一系列问题。很多危险因素都是生活中自己可以改变的习惯，因此，对恶性肿瘤来说，预防非常重要。

受访专家：中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任医师高树庚