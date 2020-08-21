55岁的退休员工陈阿姨是个“老胃病”，经常胃不舒服的时候就自己吃点胃药挺过去。去年秋天，陈阿姨胃痛又开始频繁反复发作，到省中医院消化门诊一查，竟是胃上皮重度不典型增生/原位癌，局灶为黏膜内腺癌。多亏了及时接受检查治疗，陈阿姨终于将胃癌成功拦截在癌前病变阶段。

广东省中医院脾胃病大科主任医师张北平介绍，胃癌的“报警”症状包括：消化道出血、呕吐、消瘦、上腹部不适、上腹部肿块等。但早期胃癌的临床症状很不典型，大部分患者是没有症状的，仅有一小部分的人会出现轻度消化不良症状，如饱胀、恶心、食欲不振、上腹隐痛等，与一般胃病相似，及时筛查是重点。

张北平提醒，以下五类人群应警惕胃癌的发生，50岁以上建议完善胃镜检查，进行评估：

1.胃癌高发地区人群：以我国胃癌高发地区的分布来看，问题都出在饮食上，共同点是长时间食用盐渍的食品，比如肉类腌制品、咸鱼、腌制蔬菜和海产品等。

2.幽门螺杆菌感染人群：我国幽门螺杆菌(HP)感染近50%。它主要通过唾液传播，是首个被世界卫生组织确认为对人类致癌的原核生物。感染幽门螺杆菌，并不一定患癌，但它会引起慢性胃炎，加速胃癌病发。

3.患有胃癌前疾病人群：慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃腺瘤性息肉等都是胃癌前疾病，这些人群应注重胃镜的随访观察，警惕胃癌的发生。

4.胃癌家族史人群：胃癌具有一定家族聚集性，若属于胃癌患者的一级亲属应注意预防胃癌的发生。一级亲属是指一个人的父母、子女以及同父母的兄弟姐妹。

5.不良生活饮食习惯人群：摄入高盐、腌制饮食、霉变的食物、烟熏和油煎食物、吸烟、重度饮酒等是胃癌发生的风险因素。

(全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍)