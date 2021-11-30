全国本轮疫情整体进入扫尾阶段（大健康观察）

图为11月15日，在黑龙江省哈尔滨市香坊区安乐街道理工大学核酸检测点，医务人员进行核酸采样。

新华社记者 张 涛摄

图为10月29日，滞留游客离开内蒙古额济纳旗时，在列车车厢里与地面人员告别。

王 磊摄（新华社发）

图为11月23日，在内蒙古呼和浩特市回民区实验小学，医务人员为学生接种疫苗。

新华社记者 彭 源摄

国务院联防联控机制日前作出研判，全国本轮疫情整体上进入扫尾阶段，额济纳、黑河、大连等边境口岸城市疫情得到快速有效处置，多个省份在一个潜伏期左右控制住疫情。

本轮疫情防控积累了哪些经验？对下一步冬春季疫情防控有哪些启示？有关人士进行了解答。

力争24小时内

基本搞清疫情传播链条

国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，本轮疫情防控中，相关部门借鉴上海等地疫情处置经验，在抓早抓小、快速控制疫情等方面采取了有力措施。

强化疫情监测和信息报告，实行“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”。国务院联防联控机制综合组第一时间派出工作组赴有疫情播散风险的省份开展应急处置工作，为疫情早发现、早处置赢得时间。

采取更为科学精准的防控措施，有效发挥流调溯源专班和区域协查专班等多部门协同机制。“国家卫健委会同国家疾控局，从中国疾控中心和各地疾控机构遴选了300多名在流行病学调查、疫情分析、实验室检测等领域专业能力强、实战经验丰富的专家，组建了国家流调专家队，建立了分片区对口包干的工作机制。”吴良有介绍，一旦发生疫情，由国家发出指令，按照“就近支援、从速到位”的原则，疫情发生地所在片区的对口包干国家流调专家队立即集结，以最快时间到达现场，与省市力量协同作战，迅速判定、排查和管控密切接触者、次密切接触者和其他风险人员，力争在24小时内基本搞清疫情传播链条，有效防范疫情外溢扩散。

深入细致开展疫情溯源和传播链调查分析工作，及时发现疫情输入源头和病例感染来源，迅速排查和管控潜在感染者，切断病毒传播链条。

强化“外防输入”各项措施，系统排查陆地、港口和航空口岸的风险隐患，及时完善与疫情流行严重国家接壤的陆地口岸防控举措，降低境外的疫情输入风险。

及时、主动、全面发布疫情相关信息，发挥群防群控的优势，引导广大群众加强防护意识，提高有风险场所活动史和有可疑症状人员的主动就诊、主动检测、主动报备意识，有效降低疫情隐匿传播的风险。

“此外，这次疫情能在较短时间内得到控制，得益于我国较高的新冠病毒疫苗的接种率。”吴良有介绍，截至11月19日，我国疫苗接种已经覆盖12.25亿人，完成全程接种10.76亿人，人群覆盖率分别达到了86.9%和76.3%，加强免疫接种6573万人，为阻断新冠病毒传播、防止重症的发生等起到重要作用。

疫情发生地

快速提高核酸检测能力

“在最短时间内，高质量、高效率地完成划定区域范围的大规模核酸检测任务，对及早控制疫情具有重要意义。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，全员核酸检测重点在4个方面要落实到位：切实落实属地、部门、单位以及个人“四方责任”；摸清目标人群底数；合理划分布点区域；依托信息化手段提高核酸检测工作的质量和效率，发挥核酸检测对于疫情防控的支撑作用。

此轮疫情中，内蒙古额济纳旗原有的核酸检测能力只有1440管/天，通过调集，最短时间内将检测能力提高到2万管/天，让额济纳旗在不到一天时间内能够完成全员核酸检测，在最短时间内锁定感染范围。

“大连也是如此。”郭燕红说，通过从国家和省内调集34.5万管/天的检测力量，辽宁大连得以短时间内将核酸检测能力提高至60万管/天，为当地疫情防控提供了更精准的支撑。

“在核酸检测方面，一个重要经验是发挥国家和省内力量，让发生疫情的地方能够在最短时间内提高核酸检测能力，实现核酸检测任务的高效完成，为疫情防控工作提供重要支撑。”郭燕红指出。

守住社区防线

切断疫情扩散和蔓延

“从这几轮疫情处置经验来看，加强社区防控工作，把社区这道防线守住，能够有效切断疫情扩散和蔓延。”国家卫健委基层司副司长、一级巡视员诸宏明指出，此次在额济纳、黑河和大连的疫情防控中，社区防控做到“快、实、细”，尽可能快地切断社区传播渠道，落实社区管理的网格化措施，社区健康监测更加细化。

“社区要加强动员，一旦发生疫情，社区工作者、基层民警、楼组长、网格员、志愿者都要进一步发动起来，做好分片的包保，做好疫情防控、核酸检测、健康监测等各种准备。”诸宏明说，基层医疗卫生机构哨点要把预警机制切实发挥起来，及时强化预检分诊和首诊负责制，加强风险预警和核查，同时加大涉疫数据的整合和区域间的信息传递。

“精准快速隔离管控也是一个基本经验。”诸宏明指出，对风险人群要尽快进行隔离、闭环管理，有关区域要按照要求划分为封控区、管控区、防范区，进行相对应的社区管控，同时要做好相关的生活保障和基本医疗保障。

截至11月20日上午，本轮疫情已有超过40%的患者治愈出院。“医疗救治中集中专家、集中资源、集中患者、集中救治是一个重要经验。”郭燕红说。

“比如额济纳旗当地医疗资源比较匮乏，我们第一时间调集国家级专家组过去，经过评估，当地医疗条件不能够满足新冠肺炎患者的救治，当时就决定利用火车专列，将患者集中到呼和浩特市一个综合能力强的医院进行救治。”郭燕红介绍，有关部门分六批将164名感染者转运至呼和浩特市的定点医院，由国家级、内蒙古自治区和当地医院专家共同组成专家组救治患者。经过全力救治，截至11月20日，164名患者中有161名患者已治愈出院。

为满足当地老百姓日常的医疗服务需要，有关部门从山西调集国家紧急医疗救援队共90多名医务人员迅速赶往额济纳旗，医疗救援队的方舱车队展开以后相当于一个二级甲等医院的水平。

“下一步，我们将系统总结本次疫情的经验教训，全力以赴做好冬春季和即将来临的元旦、春节疫情防控工作。”吴良有说。