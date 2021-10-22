生活多姿彩，沉溺要不得（养生杂谈）

曾几何时，“互联网”与“数字化”被认为是年轻人的专属标签。如今，越来越多的“银发族”也变得“一网情深”，一些老人刷手机甚至到了茶饭不思、昼夜颠倒的地步，不少子女为此忧心忡忡。

应该看到，互联网使用门槛的降低，体现了数字化时代对老年人群体的接纳和包容。但从互联网的“局外人”到成为“网瘾老人”，从一个极端跳到另一个极端，显然也不是人们乐见的。

综合多方调查来看，老年人沉迷上网与其现实生活单调乏味、精神世界孤独空虚有密切联系。退休后，人们普遍面临工作社会角色消失、社会关系网缩小、社会参与度降低、生活丰富度和幸福感下降等问题。因此，破解老年人沉迷上网问题，关键在于让他们的生活精彩起来。

现实生活中，老年人有的爱上了广场舞，有的开始了自驾游，有的成了网红，有的成了健身达人……在各个领域活跃的老年人反映出，如今老年人需要的不只是物质上的满足，更追求精神生活的充实。用著名艺术家赵丽蓉在小品里的话说就是：你以为我们老年人吃点好的、穿点好的，再找个老伴就知足了？不对，我们还有更高的精神追求。

如何满足他们的精神追求？需要从老年人群体中挖掘。

老年是一种资源，又是一个宝贵却容易受到忽视的资源。传统观念消极地看待老年人，将其作为社会资源的消耗者，遮蔽了老年群体的潜能和价值。实际上，老年人仍有开发潜能、追求创造、服务社会的强大动力，他们长时间积累的经验、智慧和技能优势对全社会都是宝贵的财富。

从这个角度看，我们需要从老年群体的潜质出发，在充分尊重老年人意愿且其身体条件允许的前提下，鼓励他们以不同的参与方式和参与力度继续创造新的价值。社会能做的，是尽力为老年人创造老有所为的环境，为他们搭建继续创造人生价值的舞台。比如多开办一些老年大学，多修建一些适老化的健身场所，多提供一些传帮带的渠道让老人把他们的工作、生活经验传授出去。

莫道桑榆晚，人间重晚晴。为老年群体创造有的玩、有的学、有的干的良好环境，比虚拟空间更有意思、更加适老的环境，才能从根本上实现健康触网，帮助老年人拥有更丰富精彩的晚年。