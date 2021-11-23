慢性病选感冒药 避开这些“雷区”

感冒是冬季常见病，对于有高血压、胃溃疡等慢性病的人群来说，感冒药可不能随便吃，选择要慎重。

感冒药大多是复方制剂，由解热镇痛药、缩血管药、镇咳祛痰药、抗组胺药、抗病毒药等组成，每种成分都有相应的注意事项，建议您根据症状选药。

鼻塞、流涕者可用缩血管药盐酸伪麻黄碱；发烧、头痛可用解热镇痛药对乙酰氨基酚（扑热息痛）、布洛芬；打喷嚏可选有抗过敏成分的扑尔敏、苯海拉明等；咳嗽可选镇咳药右美沙芬等。其中，伪麻黄碱与扑尔敏的复方组合是经典组合，对于早期仅有鼻部流涕症状的感冒患者，治疗4天可显著改善。

不过，对慢性病人来说，一些感冒药成分可能是“雷区”。例如高血压患者应避开伪麻黄碱，以免血管收缩，使血压持续升高；胃溃疡患者应慎用含布洛芬等解热镇痛成分的感冒药，尤其不要大量使用，以免诱发和加重胃溃疡。

此外，肝肾功能不全者也应注意扑热息痛等的用量；青光眼、前列腺肥大者慎用含扑尔敏、苯海拉明的抗过敏药，以免引起眼压增高，加重排尿困难。痰多的患者慎用镇咳药，以免抑制咳痰。不过，“慎用”不等于禁止使用，如果医生认为有必要，应在密切观察症状的同时服用。

文/石秀锦（北京安贞医院）