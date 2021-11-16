广东将启动14岁以下女生免费接种HPV疫苗 专家解答为何要尽早接种

人民网北京11月16日电 （记者乔业琼）近日，广东省卫生健康委举行新闻发布会，宣布将启动全省适龄女生免费HPV疫苗接种工作，将宫颈癌防治关口进一步前移。

宫颈癌，是严重威胁女性健康的恶性肿瘤之一，令很多女性朋友闻之色变。为此，人民网采访北京协和医学院，中国医学科学院肿瘤医院，国家癌症中心专家赵方辉及其团队研究人员陈明扬，为广大网友分享宫颈癌预防的相关知识。

专家介绍，接种HPV疫苗可以预防约70%—90%的宫颈癌。目前，在国内上市的HPV疫苗包括二价、四价及九价疫苗。二价疫苗针对HPV-16和18两种高危型别；四价疫苗在这两者基础上，增加了HPV-6和11两个低危型别；九价疫苗则在四价疫苗基础上多加了5种高危型别HPV，分别是HPV-31、33、45、52、58。四价和九价疫苗适用于9-45岁女性，但九价疫苗仅适用于16-26岁女性。

为何要尽早接种HPV疫苗？专家表示，HPV疫苗对未发生的感染预防效果显著，尤其在首次性行为前接种，能达到最大的保护效果。世界卫生组织推荐的HPV疫苗最佳接种年龄为9-14岁。

据悉，广东此次启动的免费HPV疫苗接种，主要实施对象为具有广东省学籍、2022年9月起新进入初中一年级且未接种过HPV疫苗的14周岁以下女生，按照知情、自愿、免费的原则，进行HPV疫苗免费接种。经综合评估，该项目采用国产双价HPV疫苗进行接种，接种第一针6个月后接种第二针，共接种两针。