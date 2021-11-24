“婚假太短没空结婚”呼唤婚假合理化

22日下午, 有网友留言表示，“四川婚假只有3天，年轻人根本没有时间结婚”，引起社会热议。对此，四川省人力资源和社会保障厅表示，国家规定婚假为3天，国家正在对婚假制度进行调整，将适时发布最新婚假政策，以便更好地保障职工举办婚礼和蜜月旅游。

近日，国家统计局官网公布的《中国统计年鉴2021》显示，我国结婚登记人数已连续7年下降，去年创17年来新低。虽然出现这种局面有多种原因，但不排除婚假太短也影响到一些人结婚计划。比如一些流动人口需要回到户籍所在地办理结婚登记和举行婚礼，而有些地方仅3天婚假，加之来回路上耗费时间，就没有充裕的时间结婚。

“婚假太短，没空结婚”，代表了一部分年轻人的真实想法。因为法定婚假只有3天，若用人单位不允许延长，年轻人结婚时间就有可能一拖再拖，会造成晚婚晚育。这既不利于优化我国人口结构，也不利于保持我国劳动者资源优势。现有的婚假制度已不适应人口及社会的变化。

“婚假太短，没空结婚”是呼唤婚假制度合理化：其一，希望制度规定的3天婚假能够合理延长，具体延长多长时间需要论证；其二，希望能够站在年轻人、流动人口的角度去设计法定婚假；其三，把婚假制度与三孩政策、人口战略相结合。

虽然国家规定婚假是3天，不过各地的婚假安排也有不同，一些地方的婚假是10天，还有的地方婚假是30天。鉴于各地法定婚假天数不一，不同地方的新婚人群不能享受统一的婚假福利，建议从国家层面统一安排婚假制度，适当缩小各地婚假天数的差距，应兼顾个人蜜月旅游等实际需求。

合理化的婚假制度既能避免因婚假短而晚婚的情况出现，还能让新人有更多时间体验婚礼仪式，在某种程度上也能提高婚姻幸福感。从社会角度而言，调整婚假制度有利于让适婚人群尽早步入婚姻殿堂，也会对提高结婚率、生育率，调整人口结构等产生积极影响。

调整婚假制度也要兼顾用人单位尤其是企业的实际情况，如果法定婚假天数过长，部分企业可能因此增加成本，同时也会影响婚假落实效果。(丰收)